Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 73. birleşimini tamamladı.

Kabine Toplantısı bünyesinde hem yurt içindeki hem de bölgesel alandaki kilit başlıkların ele alındığını belirten Erdoğan, iç ve dış siyasete ilişkin kapsamlı istişareler gerçekleştirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturması ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik süreç hakkında kritik detaylar paylaştı.

Yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmesiyle birlikte ekim ayı içerisinde 1 milyon liraya kadar olan anapara ödemelerinin yapılacağını duyurdu.

"FON MESELESİNİN HIZLA ÇÖZÜMÜ İÇİN YOĞUN GAYRET İÇİNDEYİZ"

Sürecin devletin tüm kademeleriyle titizlikle yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fon meselesinin süratle çözümü için yoğun bir gayret içindeyiz. Devlet Denetleme Kurulumuzun görevlendirilmesinden Fon Koordinasyon Kurulumuzun teşkiline, Meclisimizin bilgilendirilmesinden yasa teklifinin sunulmasına kadar pek çok müspet adım atıldı. Katılım Emeklilik Birimi ve İktisat Katılım Bankası'nın Emlak Katılım'a devri başlarken, Merkezi Kayıt Kuruluşu işlemleri tamamlanan fonların ödemelerine de geçildi."

YARGI SÜRECİ DERİNLEŞİYOR: 282 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Meseleye ilişkin adli süreçlerin tavizsiz devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerini de kapsayan hukuki bilançoyu açıkladı:

• Hukuki İşlem Yapılan: 282 kişi

• Tutuklu Sayısı: 84 kişi

• Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılan: 27 şüpheli

• Adli Kontrol Uygulanan: 99 kişi

ÖDEME TAKVİMİ VE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Meclis'teki kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte izlenecek ödeme haritası belirlendi:

• Ekim Ayı Anapara Ödemesi: Yasal düzenlemenin hemen ardından ekim ayı içinde 1 milyon TL’ye kadar olan anapara ödemeleri hak sahiplerine aktarılacak.

• Tasfiye Süreçleri: Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin yine ekim ayı içerisinde tamamlanmasıyla birlikte yatırımcıların büyük bir bölümü ara ödemelerini almış olacak.

• Şeffaf Bilgilendirme: Sürecin tüm aşamaları Fon Koordinasyon Kurulu tarafından düzenli ve detaylı raporlarla kamuoyuna duyurulacak.