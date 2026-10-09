AK Parti'nin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ele alınan yeni kanun teklif çalışmasıyla, bulunulan ülkede zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan vatandaşlara Türkiye'de askerlik muafiyeti getirilmesi planlanıyor.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, partinin son MYK toplantısında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının askerlik yükümlülüklerine ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.

Toplantıda yapılan değerlendirmelerin ardından; başka bir ülkede zorunlu askerlik görevini yerine getirmiş kişilerin, Türkiye’de aynı yükümlülükle ikinci kez karşı karşıya kalmaması için yasal bir düzenleme yapılması kararlaştırıldı.

MÜKERRER ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ SONA ERECEK

Hazırlıkları sürdürülen kanun teklifinin detayları ve hedefleri şu şekilde öne çıkıyor:

• İkinci Askerlik İstenmeyecek: Vatandaşı olduğu diğer ülkede zorunlu askerlik hizmetini başarıyla tamamlayan çifte vatandaşlar, Türkiye'de yeniden askerlik yapmayacak.

• Kapsam ve Şartlar Netleşecek: Muafiyetin hangi ülkeleri kapsayacağı, hangi şartların aranacağı ve ikamet süreleri gibi teknik detaylar teklifin TBMM’ye sunulmasının ardından netlik kazanacak.

• Aynı Yükümlülük İkinci Kez Doğmayacak: Yurt dışında görevini yapanların Türkiye'deki askerlik yükümlülüğü tamamen kaldırılacak.

TEKLİF YAKINDA TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULACAK

Çifte vatandaşlara yönelik muafiyet konusu daha önce 14 Mayıs 2023 genel seçimleri öncesinde de gündeme taşınmıştı.

Aradan geçen sürecin ardından yeniden ivme kazanan yasal düzenlemenin, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi