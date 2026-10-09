Sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturmasının ardından tasfiye kapsamına alınan 131 yatırım fonuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi, 9 Ekim 2026 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifin ayrıntılarını açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin yatırımcı alacaklarının karşılanmasına yönelik yasal bir çerçeve oluşturacağını bildirdi.

131 FON İÇİN 9 MADDELİK KANUN TEKLİFİ

Abdullah Güler, tasfiye sürecindeki 131 fonun Türkiye'deki toplam yatırım fonu sayısının yüzde 4,6'sını oluşturduğunu belirtti.

Söz konusu oranın yaşanan gelişmelerin göz ardı edileceği anlamına gelmediğini vurgulayan Güler, sorunların giderilmesi için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Güler, kanun teklifinin sermaye piyasalarının genel işleyişini korumayı ve yatırımcıların alacaklarına ilişkin hukuki altyapıyı oluşturmayı amaçladığını söyledi.

HAZİNE VE KAMU KAYNAKLARI KULLANILMAYACAK

Düzenlemenin en önemli başlıklarından biri, tasfiye sürecinin nasıl finanse edileceği oldu.

Güler, tasfiye işlemlerinde kamu kaynaklarından yararlanılmayacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacak. Ne hazineden bir katkı ne de bir kamu kaynağı bu süreçte asla kullanılmayacak."

Buna göre tasfiye sürecinin fonların kendi varlıkları üzerinden yürütülmesi esas alınacak.

DÜZENLEME YALNIZCA 131 FONU KAPSAYACAK

Güler, hazırlanan kanun teklifinin sermaye piyasalarının tamamı için yeni ve kalıcı bir tasfiye sistemi getirmediğinin altını çizdi.

Teklifin yalnızca mevcut tasfiye sürecine yönelik geçici ve istisnai hükümler içerdiğini ifade etti.

Düzenlemenin yasalaşması halinde, tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarına ilişkin işlemler teklifin öngördüğü hukuki çerçevede yürütülecek.

Kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasıyla birlikte yasama süreci başlamış oldu. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Meclis'teki görüşmelerin tamamlanması ve kanunlaşması gerekiyor.

9 MADDELİK KANUN TEKLİFİNİN DETAYLARI

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan 9 maddelik kanun teklifi, tasfiye kapsamındaki 131 yatırım fonunda hak sahiplerinin belirlenmesi, ara ödemelerin yapılması ve usulsüz işlemlerden kaynaklanan kayıpların geri kazanılmasına yönelik düzenlemeler içeriyor.

Teklifte öne çıkan düzenlemeler şöyle:

Tasfiye süreci SPK denetiminde yürütülecek: Fonların gerçek malvarlıkları ve hak sahipleri, MKK, Takasbank ve ilgili kuruluşların kayıtları karşılaştırılarak belirlenecek. Fon varlıklarının değerinin korunması esas alınacak: Varlıkların aceleyle ve değer kaybına yol açacak şekilde satılması yerine, mümkün olan en yüksek ekonomik değerden nakde dönüştürülmesi hedeflenecek. Yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılabilecek: Ödemelerde yatırımcıların fiilî nakit giriş ve çıkışlarına göre hesaplanan net yatırım tutarı esas alınacak. Dağıtılabilir nakdin yetersiz olması halinde mevcut kaynaklar yatırımcılar arasında oransal olarak paylaştırılacak. Portföy yönetim şirketleri sorumlu tutulacak: Fonlarda oluşan zarar, kayıp veya eksik tasfiye bakiyesinden öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak. Görevden ayrılmak, geçmiş işlemlerden doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. TMSF tahsilat sürecinde görev alacak: Fonlardan hukuka aykırı şekilde çıkarılan varlıkların geri kazanılması amacıyla SPK tarafından belirlenen tutarların takip ve tahsilatı TMSF aracılığıyla gerçekleştirilecek. El konulan malvarlıkları fonlara aktarılabilecek: Ceza soruşturmalarında el konulan veya yargılama sonucunda müsadere edilen ve ilgili fonla bağlantısı hukuken belirlenen varlıklardan elde edilen tutarlar, yatırımcıların yararına kullanılacak. Olağan dışı kazançlar gönüllü olarak iade edilebilecek: Gerçeğe aykırı değerlemeler veya yapay fiyatlandırmalar yoluyla olağan piyasa koşullarının üzerinde kazanç sağlayanların, emsal getiriyi aşan tutarları özel hesaplara iade edebilmesine imkan tanınacak. Piyasa dolandırıcılığına karışanlar ödeme alamayacak: Piyasa dolandırıcılığı, bilgi suiistimali veya bu fiillere iştirak ettiği tespit edilen kişi ve kurumlar, düzenlemenin sağladığı ödeme imkanlarından yararlanamayacak. Tasfiye kamu kaynağı kullanılmadan gerçekleştirilecek: Hazine veya diğer kamu kaynaklarından herhangi bir ödeme yapılmayacak. Tasfiye işlemleri fonların kendi varlıkları üzerinden yürütülecek.

1 MİLYON TL'YE KADAR ÖDEMELER EKİM AYINDA BAŞLAYABİLİR

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin yasalaşması halinde yatırımcılara ekim ayı içerisinde 1 milyon TL'ye kadar anapara ödemesi yapılabileceğini öngördüklerini açıkladı.

Teknik hazırlıkların tamamlandığını belirten Güler, kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte ödemelerin en kısa sürede başlatılacağını ifade etti.