Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan özel durum açıklamasında, söz konusu gelişme yatırımcılara duyuruldu.

İki kurum arasında 27 Ağustos 2026 tarihinde imzalanan "Merkezi Veri Depolama Ürünü Kurulum, Bakım ve Destek Hizmeti Satın Alımı Sözleşmesi", 1 milyon 882 bin 423 dolar + KDV bedelle duyurulmuştu.

Skyalp Finansal Teknolojiler, KAP açıklamasında sözleşmeye konu olan ürünün teslim ve ifa edildiğini, an itibarıyla herhangi bir iade durumunun söz konusu olmadığını vurgularken; Takasbank'ın fesihe ilişkin kararına temel oluşturan gerekçelere ilişkin ek bir bilgiye yer vermedi.

Şirketin KAP'a gönderdiği metnin tamamı şu şekilde gerçekleşti:

"Şirketimiz ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. arasında imzalanan 'Merkezi Veri Depolama Ürünü Kurulum, Bakım ve Destek Hizmeti Satın Alımı Sözleşmesi'ne ilişkin olarak, 27.08.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda özel durum açıklaması yapılmıştı. Sözleşme konusu ürün Şirketimizce teslim ve ifa edilmiş olup, an itibarıyla herhangi bir iade durumu söz konusu değildir. Bununla birlikte şirketimiz ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. arasındaki söz konusu 'Merkezi Veri Depolama Ürünü Kurulum, Bakım ve Destek Hizmeti Satın Alımı Sözleşmesi' İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından gerçekleştirilen bildirim ile feshedilmiştir."

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