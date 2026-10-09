Yüzde 6 senaryosu gerçekleşirse ABD tahvil faizleri 2000 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış olacak.

Pimco Yatırım Direktörü Dan Ivascyn, Financial Times’a yaptığı açıklamada, mevcut durumda yüzde 5,29 seviyesinde bulunan 10 yıllık getiri oranının, piyasadaki zorunlu satışlar ve teknik olumsuzluklar nedeniyle sert bir yükseliş trendine girebileceğini belirtti.

SATIŞ DALGASI ZİNCİRLEME REAKSİYONA DÖNÜŞEBİLİR

Yaklaşık 32 trilyon dolar büyüklüğe sahip ABD Hazine tahvili piyasasında haftalardır süren satışlar, hedge fonları ile yüksek kaldıraçlı yatırımcıları zararla pozisyon kapatmaya zorluyor.

Ivascyn, fonların mecburi tasfiyelerinin ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) gibi kurumların elindeki tahvilleri çıkarma çabasının, faizlerdeki tırmanışı daha da tetikleyebileceğine dikkat çekti.

Tahvil getirilerini 2000'li yılların başından bu yana görülen rekor seviyelere taşıyan temel etkenler ise şu şekilde sıralanıyor:

• İran/Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatlarını tırmandırması ve enflasyonu beslemesi,

• Yapay zekâ devlerinin yüksek tutarlı borçlanma ihtiyaçları,

• ABD ekonomisinin faiz artışlarına rağmen güçlü büyümesini sürdürmesi.

YÜZDE 5,5 SEVİYESİ KIRMIZI ÇİZGİ: HİSSELER VE KREDİLER TEHLİKEDE

Dan Ivascyn, 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5,5 seviyesini aşmasının hisse senedi piyasaları ve şirket tahvilleri üzerinde yıkıcı bir baskı oluşturabileceğini söyledi.

Nitekim yüksek borçlanma maliyetlerinin etkileri hissettirmeye başladı:

• Yüksek Riskli Şirket Borçlanmaları: Kredi notu en düşük seviyede bulunan şirketlerin borçlanma maliyeti ekim ayında yüzde 17’ye fırlayarak Mayıs 2020’den bu yana en yüksek düzeye çıktı.

• Mortgage Faizleri 2023 Sonrasının Zirvesinde: ABD'de 30 yıl vadeli sabit konut kredisi faizleri 8 Ekim itibarıyla yüzde 7,4 seviyesine ulaşarak hanehalkı üzerindeki baskıyı artırdı.

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