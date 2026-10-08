ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Waller, enflasyon baskılarını dizginlemek ve yüzde 2 hedefine ulaşmak amacıyla yeni faiz artışlarının gündeme gelebileceği sinyalini verdi.

Toplantıda yaptığı konuşmada ekonomik verilerin gidişatına dikkat çeken Waller, enflasyonun kontrol altına alınması için ilave sıkılaşma adımlarının atılabileceğini ifade etti.

Ancak zamanlama konusunda esnek olunacağını belirten Fed Üyesi, faiz artış kararlarının ardışık toplantılarda alınmasının zorunlu olmadığını vurguladı.

• Eylül Kararı Sonrası Beklentiler: Fed'in eylül ayında 2023’ten bu yana ilk kez faiz artışına gitmesinin ardından yatırımcılar ekim toplantısı için artış beklentilerini düşürmüştü.

• Gözler Aralıkta: Vadeli işlem piyasalarındaki fiyatlamalara göre bir sonraki olası faiz artışı için aralık ayı öne çıkıyor.

"EKONOMİDE SERT YAVAŞLAMA BEKLEMİYORUM"

Waller, ABD ekonomisinin yılın ikinci yarısında sergilediği güçlü performansa değinerek, uygulanan sıkı para politikasının ekonomide ani ve sert bir kırılmaya yol açacağı yönündeki endişeleri taşımadığını ifade etti.

Buna karşın enflasyondaki yeni risk faktörlerine dikkat çeken Waller; fiyat artışlarının yeniden ivme kazanmasının tüketici, işletme ve yatırımcı tarafında enflasyon beklentilerini yukarı çekebileceği konusunda uyarıda bulundu.

FED YETKİLİLERİNİN 2026 VE 2027 FAİZ PROJEKSİYONLARI

Fed'in eylül ayı tahmin raporlarına atıfta bulunan Waller, politika yapıcıların medyan beklentisinin 2026 yılı bitmeden en az bir faiz artışı daha yapılması yönünde ağırlık kazandığını belirtti.

2027 yılına dair projeksiyonların ise hem artış hem de indirim süreçlerini barındırabileceği için dikkatli okunması gerektiğini kaydeden Waller, 8 Fed yetkilisinin politika faizini 2027 sonunda mevcut seviyenin 50 baz puan üzerinde öngördüğünü aktardı.