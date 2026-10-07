Altın yatırımcılarını üzecek sinyal Fed'den geldi. Eylül toplantısının tutanakları, ABD Merkez Bankası'nda faiz artışlarının henüz sona ermemiş olabileceğini ortaya koydu. Fed yetkililerinin çoğu yıl sonuna kadar bir faiz artışının daha uygun olabileceğini değerlendirirken, yüksek faiz beklentisinin güçlenmesi ons altın üzerinde baskı oluşturabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

Tutanaklarda, "Katılımcıların çoğu, federal fon faiz oranı hedef aralığında yıl sonuna kadar bir artış daha yapılmasının muhtemelen uygun olacağı değerlendirmesinde bulundu" ifadesine yer verildi.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 3,75-4 SEVİYESİNE ÇIKARILMIŞTI

FOMC'nin oy hakkına sahip üyeleri, Eylül toplantısında politika faizinin hedef aralığının 25 baz puan artırılarak yüzde 3,75-4 seviyesine çıkarılmasını oybirliğiyle desteklemişti.

Söz konusu karar, Temmuz 2023'ten bu yana gerçekleştirilen ilk faiz artışı olmuştu. Fed'in faiz artırımı, ABD ekonomisinde hızlanma sinyallerinin ortaya çıktığı bir dönemde gelmişti.

Tutanaklarda ekonominin görünümüne ilişkin olarak, "Birkaç katılımcı, ekonomideki temel ivmenin artmış gibi göründüğünü belirtti" değerlendirmesi yer aldı.

FED FİNANSAL KOŞULLARI DESTEKLEYİCİ BULUYOR

Toplantı tutanaklarında finansal koşullara ilişkin değerlendirmeler de yer aldı.

Birçok Fed yetkilisi, uzun vadeli ABD Hazine tahvili getirilerinde son dönemde yaşanan yükselişe rağmen finansal koşulların ekonomik büyümeyi desteklemeye devam ettiğini değerlendirdi.

Yetkililer bu görüşlerine gerekçe olarak hisse senedi fiyatlarının yıl içerisinde önemli ölçüde yükselmesini ve şirket tahvillerindeki risk primlerinin dar seviyelerde kalmasını gösterdi.

WARSH: "BİR MİKTAR GEVŞEMEYİ ORTADAN KALDIRMAYI AMAÇLADIK"

Fed Başkanı Kevin Warsh, 16 Eylül'deki faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi nedeniyle faiz artışının "bir miktar gevşemeyi ortadan kaldırmayı" amaçladığını ifade etmişti.

Warsh'ın açıklamalarının ardından piyasalarda Fed'in Ekim ayında bir faiz artışına daha gideceğine yönelik beklentiler güçlenmişti.

Faiz artışı kararı ABD Başkanı Donald Trump'ın da eleştirilerine neden olmuştu. Trump, kararın sorumluluğunu "çok politik davrandıklarını" öne sürdüğü Warsh'ın meslektaşlarına yüklemişti.

EKİM AYI FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Ancak Eylül toplantısının ardından Fed'in önde gelen yetkililerinden gelen açıklamalar, merkez bankasının yeni bir faiz artışı konusunda acele etmeyebileceğine işaret etti.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ile New York Fed Başkanı John Williams, geçen hafta ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, Fed'in bir sonraki faiz artışına karar vermeden önce ekonomideki gelişmeleri değerlendirmek için zamanı bulunduğunu söyledi.

Bu açıklamaların ardından yatırımcıların Ekim ayında faiz artışı yapılacağına yönelik beklentileri hızla geriledi.

Tutanaklarda yer alan değerlendirmeler ise Fed içerisinde enflasyon risklerine yönelik hassasiyetin sürdüğünü ve yetkililerin çoğunun yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapılmasını olası gördüğünü ortaya koydu.

FED'İN FAİZ MESAJI ALTINI NEDEN ETKİLİYOR?

Fed'den gelen yeni faiz artışı sinyalleri altın yatırımcıları açısından da önem taşıyor. Faizlerin yükselmesi, ABD tahvillerinin getirisini artırarak faiz getirisi bulunmayan altına olan talebi zayıflatabiliyor. Aynı zamanda yüksek faiz beklentilerinin doları güçlendirmesi de dolar üzerinden fiyatlanan ons altın üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Bu nedenle Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, ons altının seyri açısından yakından izlenecek gelişmelerden biri olacak.