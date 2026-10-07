Altın ve gümüşte önümüzdeki 12 aya ilişkin yükseliş beklentileri dikkat çekiyor. Londra Külçe Piyasası Birliği'nin (LBMA) İtalya'nın Sorrento kentinde düzenlenen yıllık konferansındaki ankete göre, altının ons fiyatının 5 bin 13 dolara ulaşması bekleniyor. Bu tahmin mevcut seviyelere göre altında yaklaşık yüzde 19'luk yükseliş potansiyeline işaret ederken, 97 dolarlık ons tahmini verilen gümüşte potansiyel yüzde 60'a yaklaşıyor.

ALTINDA HEDEF 5 BİN 13 DOLAR

Konferansa katılan sektör temsilcilerinin beklentilerine göre altının ons fiyatı önümüzdeki 12 ayda mevcut seviyesinden yaklaşık 800 dolar daha yükselerek 5 bin 13 dolara ulaşabilir.

Yaklaşık 4 bin 200 dolar seviyelerindeki ons fiyatı dikkate alındığında tahmin, altında yüzde 19 civarında ilave yükseliş potansiyeli anlamına geliyor.

Altın fiyatlarında merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler, jeopolitik gelişmeler ve yatırımcıların güvenli liman talebi belirleyici olmaya devam ediyor.

GÜMÜŞTE POTANSİYEL YÜZDE 60'A YAKLAŞIYOR

LBMA anketindeki en dikkat çekici beklentilerden biri ise gümüş tarafında ortaya çıktı.

Sektör temsilcileri gümüşün ons fiyatının önümüzdeki 12 ay içerisinde 97 dolara ulaşmasını bekliyor. Gümüşün yaklaşık 60,79 dolarlık mevcut fiyatı üzerinden hesaplandığında bu hedef yüzde 59,6'lık yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Böylece anketteki tahminler baz alındığında gümüşün potansiyel getirisi, altın için öngörülen yükseliş oranının üç katından fazla seviyeye ulaşıyor.

PLATİN VE PALADYUMDA DA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Konferansta diğer değerli metaller için de yukarı yönlü fiyat tahminleri paylaşıldı. Sektör temsilcileri platinin ons fiyatının 1.914 dolara, paladyumun ise 1.415 dolara yükselmesini bekliyor.

Değerli metal 12 aylık fiyat beklentisi Altın 5.013 dolar/ons Gümüş 97 dolar/ons Platin 1.914 dolar/ons Paladyum 1.415 dolar/ons

PİYASALARIN GÖZÜ FED'DE

Değerli metallerin önümüzdeki dönemdeki seyri açısından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası yakından takip edilecek.

Faiz beklentileri, doların seyri ve ABD tahvil getirileri, faiz getirisi sağlamayan altın ve gümüşün alternatif yatırım araçları karşısındaki cazibesinde belirleyici unsurlar arasında bulunuyor.

Piyasalar Fed'in para politikasına ilişkin yeni mesajlarını beklerken, ABD'de açıklanacak ekonomik verilerin de değerli metallerin yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

7 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

7 Ekim 2026'da öğleden sonraki işlemlerde değerli metallerde satış baskısı arttı. Altının ons fiyatı 4 bin 130 dolar civarına gerilerken, gümüş 60,5 dolar seviyesine çekildi. Günün en sert kaybı ise yüzde 2'yi aşan düşüşle platinde görüldü.