Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından yayımlanan son verilere göre küresel merkez bankaları ağustosta net 39 ton altın alımı gerçekleştirdi. Böylece 2026 yılının başından bu yana bildirilen toplam net altın alımı 170 tona ulaştı.

TCMB SATIŞ SERİSİNE SON VERDİ

Ağustos verilerinin en dikkat çeken gelişmelerinden biri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) cephesinde yaşandı.

Üç aydır süregelen net satış dönemini noktalayan TCMB, ağustos ayında rezervlerine 3 ton altın dahil etti.

Yılın ilk çeyreğindeki yoğun satışların etkisiyle Türkiye'nin Ocak-Ağustos dönemindeki net satış miktarı 82 tona geriledi.

Temmuz ayındaki 1 tonluk satışla birlikte ilk yedi ayda 85 tona ulaşan net satış rakamı, ağustostaki alımla bir miktar dengelenmiş oldu.

KÜRESEL ARENADA KİM NE KADAR ALTIN ALDI?

Ağustos ayında altın alımında başı çeken ülkeler ve rezerv durumları şu şekilde şekillendi:

• Çin: Üst üste 22’nci ayında da altın alımını sürdüren Çin Merkez Bankası, ağustosta rezervlerine 20 ton daha ekledi. Yılbaşından bu yana toplam alımı 80 tona ulaşan Çin’in resmi altın rezervi 2 bin 387 tona yükseldi. Altının toplam rezervler içindeki payı ise yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti.

• Polonya: Ağustosta 8 ton altın alan Polonya, yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği 98 tonluk alımla 2026'nın en büyük net altın alıcısı unvanını korudu. Toplam rezervini 648 tona çıkaran Polonya, nihai hedefini 700 ton olarak belirlemiş durumda.

• Özbekistan: Ağustos ayında 8 ton altın alarak 2026 yılı toplam alımını yaklaşık 50 tona çıkardı. Ülkenin toplam altın stoku 439 tona ulaştı.

• Kazakistan: Rezervlerine 7 ton altın ekleyen Kazakistan, yıllık bazda 36 tonluk alıma ulaştı ve toplam rezervini 377 tona çıkardı.

SATIŞ TARAFINDA RUSYA ÖNE ÇIKTI

Alım dalgasına karşın bazı merkez bankaları rezerv azaltımına gitti:

• Rusya: Ağustos ayında 6 ton altın satışı gerçekleştirdi. Yılbaşından bu yana net satışı 56 tona ulaşan Rusya Merkez Bankası’nın toplam rezervi 2 bin 271 tona geriledi.

• Ürdün: Ağustosta 3 ton satış yapsa da yıl geneli değerlendirildiğinde net bazda 2 tonluk alıcı pozisyonunu koruyor.

Dünya Altın Konseyi, aylık bazda yaşanan bu dalgalanmalara rağmen merkez bankalarının uzun vadeli rezerv çeşitlendirme stratejileri doğrultusunda altın talebini güçlü tutmaya devam edeceğini vurguladı.

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