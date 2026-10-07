Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik tedbirlerde yeni düzenlemeye gidildi. "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası kuruluşları, portföy yönetim şirketleri ile elektronik para ve ödeme kuruluşlarının kimlik tespitine ilişkin yükümlülüklerinde değişiklik yapıldı.

NAKİT, DÖVİZ VE KUYUM İŞLEMLERİNDE SINIR 370 BİN TL OLDU

Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti yapılmasını gerektiren parasal sınır iki katına çıkarıldı.

Daha önce 185 bin TL olarak uygulanan sınır, yeni düzenlemeyle 370 bin TL'ye yükseltildi.

Buna göre işlem tutarının veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarının 370 bin TL ve üzerinde olması halinde müşterinin ve müşteri adına hareket eden kişilerin kimlik bilgilerinin alınması ve doğrulanması gerekecek.İşlemin gerçek faydalanıcısının belirlenmesine yönelik gerekli tedbirler de uygulanacak.

ELEKTRONİK TRANSFERLERDE YENİ SINIR 30 BİN TL

Elektronik transferlerde uygulanan parasal sınır da artırıldı.Elektronik transferler, dijital kimlik tespiti ve basitleştirilmiş tedbirler kapsamında kimlik tespitinin yapılması gereken tutar 15 bin TL'den 30 bin TL'ye yükseltildi.

SMS İLE KİMLİK DOĞRULAMADA YENİ DÖNEM

Yönetmelikle finansal kuruluşların internet ve mobil kanallarda kullandığı müşteri doğrulama yöntemlerine ilişkin yeni şartlar da belirlendi.

Müşterinin daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilecek tek kullanımlık SMS doğrulama koduyla (SMS OTP) kimlik doğrulaması yapılabilecek. Bu yöntemin kullanıldığı durumlarda imza örneğinin alınması gerekmeyecek.

Ancak doğrulama yönteminin işlemin niteliğine ve taşıdığı risk düzeyine uygun olması gerekecek. Kullanılan sistemin işlemi yapan kişinin daha önce kimliği tespit edilmiş müşteri olduğuna yeterli güvence sağlaması ve yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapmasını engelleyecek güvenlik önlemlerini içermesi şart olacak.

KİMLİK TESPİTİNDE PARASAL SINIRLAR YÜKSELTİLDİ

Yeni düzenlemeyle hem fiziki işlemlerde hem de elektronik transferlerde kimlik tespitini gerektiren eşikler iki katına çıkarılmış oldu. Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde 370 bin TL, elektronik transferlerde ise 30 bin TL yeni sınır olarak uygulanacak.