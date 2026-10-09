ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki 3 Kasım ara seçimlerine kadar İran’a yönelik doğrudan bir askeri operasyon düzenlenmeyeceğini belirtti.

Tahran yönetimiyle görüşmelerin verimli geçtiğini savunan Trump, Hürmüz Boğazı'nda ablukanın tam kapasite süreceğini vurguladı.

Körfez’de ticari gemilere yönelik saldırı haberleri ve abluka gerilimiyle Brent petrol yüzde 5’e yakın yükselerek 105 Dolar sınırını aştı.

Bu durum Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde enflasyon ve cari açık endişelerini yeniden tetikledi.

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 197 bin ile beklentilerin (200 bin) altında kaldı.

Güçlü kalan iş gücü piyasasına karşın ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 5,34 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyelere yakın seyrini koruyor.

Fed'in ekim toplantısında faizleri sabit tutması (yüzde 82 olasılık) ancak aralık ayında faiz artırımı ihtimalinin masada kalması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, F-35 teslimatlarının S-400 sistemi çözülmeden hukuken gerçekleşemeyeceğini yineledi.

YURT İÇİ PİYASALAR VE BORSA İSTANBUL

BIST 100 endeksi günü yüzde 0,75 artışla 12.213,58 puandan tamamladı. İşlem hacmi 105,6 milyar TL ile son dönemin en düşük seviyesinde kalırken; Tüpraş, Astor, BİM ve Koç Holding yükselişe en çok katkıyı sağlayan hisseler oldu. Bankacılık hisseleri ise negatif ayrıştı.

Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcılar Eylül ayında net 356,2 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.

BUGÜN NE OLACAK? (PİYASALARDA TAKİP EDİLECEKLER)

• Yurt İçi Veri Akışı: Türkiye'de bugün Sanayi Üretim Endeksi ve İnşaat Maliyet Endeksi açıklanacak.

• ABD Veri Akışı: ABD tarafında Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi ile tüketicilerin enflasyon beklentileri izlenecek.

• BIST 100 Açılış Beklentisi: Borsa İstanbul'un güne yatay bir açılışla başlaması bekleniyor. Yükseliş hareketinin genele yayılabilmesi için işlem hacminin artması ve bankacılık sektörünün desteği kritik olacak.

• VİOP 30 Kontratı: Güne yatay başlaması beklenen VİOP 30 yakın vade kontratında 15.600 seviyesi önemli direnç, 14.800–15.000 aralığı ise ana destek bölgesi olarak izleniyor.

Gelecek Takvimden Önemli Tarihler



• 16 Ekim 2026: S&P Türkiye Değerlendirme Raporu

• 23 Ekim 2026: Scope Ratings Türkiye Değerlendirme Raporu

• 3 Kasım 2026: ABD Ara Seçimleri