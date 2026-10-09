Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yaptıkları son bildirimler ve öne çıkan operasyonel gelişmeler dikkat çekiyor. Güne damga vuran şirket haberleri ve öne çıkan gelişmeler şöyle detaylandı:

ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER, İHRACAT VE BÜYÜME ADIMLARI

• ASELS: Şirket, toplam bedeli 125 milyon dolar olan yeni bir satış sözleşmesine imza attığını açıkladı.

• EKGYO: Umman Sultanlığı İskan ve Şehir Planlama Bakanlığı ile iş birliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla bağlayıcı olmayan bir iyi niyet anlaşması imzalandı.

• THYAO:

o Eylül Verileri: Toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 9,0 milyona, yolcu doluluk oranı ise 2,2 puan artarak yüzde 86,8’e yükseldi. (Dış hat yolcusu yüzde 4,8 artarak 5,9 milyon oldu.)

o Ocak-Eylül Dönemi: İlk 9 ayda toplam yolcu sayısı yüzde 5,2 artışla 73 milyona, doluluk oranı ise 2,0 puan artışla yüzde 85’e ulaştı.

• SAYAS: Şirket, 2026’nın 4. çeyreğinde ilişkili tarafı Ateş Wind Power’a yapacağı satışlardan yaklaşık 3,5 milyon euro hasılat beklediğini bildirdi.

• SARKY: Diyarbakır Silvan’da yıllık 22.000 MWh kapasiteli GES projesi için arsa tapularının tescil edildiği ve yapı ruhsatının alındığı; tesisin 2026’nın son çeyreğinde devreye alınacağı açıklandı.

• SERNT: Almanya yapılanması kapsamında planlanan yeni showroomun Eylül ayı itibarıyla faaliyete geçtiği bildirildi.

• METRO: Metro Euphoria Hotel Batumi'deki kalan yüzde 5 payı da satın alan şirket, oteldeki sahiplik oranını yüzde 100’e çıkardı.

• MIATK: Gazi Üniversitesi Teknopark’ta yürütülen 63,8 milyon TL bütçeli MİA HealthAI projesinin başarıyla tamamlandığı Bakanlıkça onaylandı.

• SANFM: Sakarya Hendek 2. OSB’deki 13.142 m² kapalı alanlı yeni tesisin iskanının alındığı, Ocak 2027 itibarıyla tam kapasite çalışacağı duyuruldu.

• AKFGY: Kocaeli Gebze’deki arsa üzerinde geliştirilecek lojistik deponun inşası için AKFIS ile anahtar teslim sözleşme imzalandı.

FİNANSMAN, BORÇLANMA VE SERMAYE HAREKETLERİ

• GARAN: 100 milyar TL’ye kadar Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı yapılmasına karar verildi.

• GOODY: Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 7,6 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

• GLYHO: 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvuru yapıldı.

• GARFA: 182 gün vadeli ve 529 milyon TL tutarında bono ihracı gerçekleştirildi.

• ENPRA: Toplam aktiflerin 313,9 milyar TL, toplam net kredilerin 175,2 milyar TL ve müşteri mevduatının 240,9 milyar TL olduğu duyuruldu.

• MHRGY: Reşadiye Projesi'nde yer alan parsel için QUICK Sigorta poliçesinin yaptırıldığı bildirildi.

PAY GERİ ALIMLARI, KREDİ NOTLARI VE SÖZLEŞME FESHİ

• CVKMD: Pay geri alım programı başlatıldı. Program kapsamında 100.000.000 adet paya karşılık 1,4 milyar TL kaynak ayrıldı.

• OSMEN: Pay geri alımı kapsamında 20.000 adet pay 5,48 TL fiyattan geri alındı.

• BIGEN & BRLSM: JCR Eurasia; her iki şirketin de uzun vadeli ulusal kredi notunu düşürdü (BIGEN: BBB+'dan BBB-'ye; BRLSM: A'dan BBB-'ye) ve not görünümlerini negatife çevirdi.

• SKYLP: Takasbank ile imzalanan Merkezi Veri Depolama Ürünü hizmet sözleşmesinin Takasbank tarafından feshedildiği açıklandı.