Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP), yüzde 326,67 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında bugün hak kullanımına başladı. Şirketin sermayesi 93,75 milyon TL'den 400 milyon TL'ye yükseltilirken FLAP hisselerinde bölünme sonrası teorik fiyat 2,48 TL olarak hesaplandı.

FLAP YÜZDE 326,67 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI BUGÜN BAŞLADI

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, şirketin 93.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanarak yüzde 326,67 oranında artırılmasına ilişkin ihraç belgesi ve esas sözleşme değişikliği, SPK tarafından 13 Kasım 2026 tarihinde onaylandı.

Sermaye artırımıyla birlikte şirketin çıkarılmış sermayesi 400.000.000 TL'ye yükselecek.

Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 306.250.000 TL nominal değerli payların finansmanı şu kaynaklardan sağlanacak:

İhraç primleri: 106.250.000 TL

Sermaye düzeltmesi olumlu farkları: 200.000.000 TL

Toplam bedelsiz sermaye artırımı: 306.250.000 TL

FLAP BÖLÜNME SONRASI HİSSE FİYATI NE KADAR?

FLAP hisselerinin bedelsiz sermaye artırımı öncesindeki son kapanış fiyatı 10,59 TL olarak gerçekleşti.

Yüzde 326,67 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı dikkate alındığında hissenin bölünme sonrası teorik fiyatı 2,48203125 TL olarak hesaplandı.

Böylece FLAP için bölünme sonrası teorik baz fiyat yaklaşık 2,48 TL oldu.

Bedelsiz sermaye artırımı, yatırımcının sahip olduğu pay sayısını artırırken teorik hisse fiyatının aynı oranda düzeltilmesine neden oluyor. Bu nedenle fiyatın bölünme sonrası daha düşük seviyeden hesaplanması, tek başına yatırımcının portföy değerinde kayıp yaşadığı anlamına gelmiyor.

FLAP BEDELSİZ HİSSELER NE ZAMAN HESABA GEÇECEK?

Şirketin 19 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 23 Kasım 2026 olarak belirlendi.

Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin takvim şöyle:

SPK onay tarihi: 13 Kasım 2026

Hak kullanım başlangıç tarihi: 23 Kasım 2026

Kayıt tarihi: 24 Kasım 2026

Payların hesaplara aktarılacağı tarih: 25 Kasım 2026

FLAP BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI DETAYLARI

Açıklama Bilgi Şirket Flap Kongre Hisse kodu FLAP Bedelsiz artırım oranı %326,67 Mevcut sermaye 93.750.000 TL Yeni sermaye 400.000.000 TL Artırılan sermaye 306.250.000 TL Son kapanış fiyatı 10,59 TL Teorik bölünme fiyatı 2,48203125 TL Hak kullanım tarihi 23 Kasım 2026

Şirketin bedelsiz sermaye artırımı kapsamında pay sahiplerinden ilave nakit ödeme talep edilmeyecek. Yeni paylar mevcut ortaklara sahip oldukları pay oranında dağıtılacak.