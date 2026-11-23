BIST 100 endeksinin yüzde 6,01 düştüğü haftada yatırım fonlarının en çok aldığı 10 hisse belli oldu. İşte takas verilerine göre net alım yapılan hisseler.
Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta satış baskısı öne çıkarken yatırım fonlarının alım yaptığı hisseler belli oldu. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,01 düşüşle tamamlarken BIST 30 endeksindeki kayıp yüzde 5,98 oldu. Endekslerde yaşanan gerilemeye rağmen yatırım fonlarının bazı hisselerde net alıcı konumunda olması dikkat çekti. Takas verilerine göre yatırım fonlarının en fazla aldığı 10 hisse ve net alış miktarları açıklandı.
YATIRIM FONLARININ EN ÇOK ALDIĞI 10 HİSSE
Takas verilerine göre yatırım fonlarının en fazla net alım yaptığı hisse, 31,84 milyon lot ile Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKFGY) oldu.
İkinci sırada 14,23 milyon lot net alımla Sasa Polyester (SASA), üçüncü sırada ise 8,22 milyon lotla Petkim (PETKM) yer aldı.
İşte yatırım fonlarının en fazla aldığı 10 hisse ve net alış miktarları:
|Hisse kodu
|Şirket
|Net alış (lot)
|AKFGY
|Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|31.844.036
|SASA
|Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
|14.227.451
|PETKM
|Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
|8.217.848
|AEFES
|Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
|8.058.491
|ISCTR
|Türkiye İş Bankası A.Ş.
|6.928.681
|ODAS
|Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.
|5.472.094
|HEKTS
|Hektaş Ticaret T.A.Ş.
|4.385.477
|AKFYE
|Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.
|2.888.636
|CANTE
|Çan2 Termik A.Ş.
|2.785.392
|AKSA
|Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
|2.208.602
AKFGY VE SASA YATIRIM FONLARININ ALIMLARINDA ÖNE ÇIKTI
Yatırım fonlarının haftalık net alımlarında AKFGY ve SASA hisseleri ilk iki sırada yer aldı.
AKFGY'de 31.844.036 lotluk net alım gerçekleşirken SASA'daki net alım miktarı 14.227.451 lot oldu. PETKM ve AEFES hisselerinde de 8 milyon lotun üzerinde net alış kaydedildi.
Bankacılık sektöründen Türkiye İş Bankası (ISCTR) 6.928.681 lotla listede yer alırken enerji sektöründen ODAS, AKFYE ve CANTE hisseleri de yatırım fonlarının net alım yaptığı şirketler arasında bulundu.
YATIRIM FONLARININ HİSSE ALMASI NE ANLAMA GELİR?
1. Kurumsal yatırımcı ilgisi: Fonların bir hissede net alıcı olması, ilgili dönemde o hisseye kurumsal yatırımcı talebi bulunduğunu gösterir.
2. Olumlu beklenti: Fon yöneticileri şirketin büyüme potansiyelini, finansal performansını veya değerlemesini cazip buldukları için alım yapmış olabilir.
3. Alım yönlü talep: Yüksek miktarlı fon alımları, diğer koşullar sabitken hisse fiyatını destekleyebilir. Ancak piyasadaki satışların daha güçlü olması durumunda hisse yine de düşebilir.
4. Portföy değişikliği: Her alım olumlu beklentiden kaynaklanmaz. Fonlar endeks değişiklikleri, portföy ağırlıklarını dengeleme veya yatırımcı girişleri nedeniyle de hisse alabilir.
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