Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta satış baskısı öne çıkarken yatırım fonlarının alım yaptığı hisseler belli oldu. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,01 düşüşle tamamlarken BIST 30 endeksindeki kayıp yüzde 5,98 oldu. Endekslerde yaşanan gerilemeye rağmen yatırım fonlarının bazı hisselerde net alıcı konumunda olması dikkat çekti. Takas verilerine göre yatırım fonlarının en fazla aldığı 10 hisse ve net alış miktarları açıklandı.

YATIRIM FONLARININ EN ÇOK ALDIĞI 10 HİSSE

Takas verilerine göre yatırım fonlarının en fazla net alım yaptığı hisse, 31,84 milyon lot ile Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKFGY) oldu.

İkinci sırada 14,23 milyon lot net alımla Sasa Polyester (SASA), üçüncü sırada ise 8,22 milyon lotla Petkim (PETKM) yer aldı.

İşte yatırım fonlarının en fazla aldığı 10 hisse ve net alış miktarları:

Hisse kodu Şirket Net alış (lot) AKFGY Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 31.844.036 SASA Sasa Polyester Sanayi A.Ş. 14.227.451 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 8.217.848 AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. 8.058.491 ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. 6.928.681 ODAS Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. 5.472.094 HEKTS Hektaş Ticaret T.A.Ş. 4.385.477 AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. 2.888.636 CANTE Çan2 Termik A.Ş. 2.785.392 AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 2.208.602

AKFGY VE SASA YATIRIM FONLARININ ALIMLARINDA ÖNE ÇIKTI

Yatırım fonlarının haftalık net alımlarında AKFGY ve SASA hisseleri ilk iki sırada yer aldı.

AKFGY'de 31.844.036 lotluk net alım gerçekleşirken SASA'daki net alım miktarı 14.227.451 lot oldu. PETKM ve AEFES hisselerinde de 8 milyon lotun üzerinde net alış kaydedildi.

Bankacılık sektöründen Türkiye İş Bankası (ISCTR) 6.928.681 lotla listede yer alırken enerji sektöründen ODAS, AKFYE ve CANTE hisseleri de yatırım fonlarının net alım yaptığı şirketler arasında bulundu.

YATIRIM FONLARININ HİSSE ALMASI NE ANLAMA GELİR?

1. Kurumsal yatırımcı ilgisi: Fonların bir hissede net alıcı olması, ilgili dönemde o hisseye kurumsal yatırımcı talebi bulunduğunu gösterir.

2. Olumlu beklenti: Fon yöneticileri şirketin büyüme potansiyelini, finansal performansını veya değerlemesini cazip buldukları için alım yapmış olabilir.

3. Alım yönlü talep: Yüksek miktarlı fon alımları, diğer koşullar sabitken hisse fiyatını destekleyebilir. Ancak piyasadaki satışların daha güçlü olması durumunda hisse yine de düşebilir.

4. Portföy değişikliği: Her alım olumlu beklentiden kaynaklanmaz. Fonlar endeks değişiklikleri, portföy ağırlıklarını dengeleme veya yatırımcı girişleri nedeniyle de hisse alabilir.

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