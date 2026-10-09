İnşaat maliyet endeksi, Ağustos 2026'da bir önceki aya göre yüzde 2,04, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 29,59 oranında artış gösterdi.

Ağustos ayında maliyet kalemlerinin aylık ve yıllık değişim oranları şu şekilde gerçekleşti:

• Aylık Değişim: Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,73, işçilik endeksi ise yüzde 0,82 arttı.

• Yıllık Değişim: Bir önceki yılın aynı ayına kıyasla malzeme endeksi yüzde 28,72, işçilik endeksi ise yüzde 31,20 oranında tırmandı.

BİNA VE BİNA DIŞI YAPILARDA MALİYET TABLOSU

İnşaat türlerine göre detaylandırılan verilerde bina dışı altyapı yapılarındaki maliyet artışının daha yüksek seyrettiği görüldü:

• Bina İnşaatı Maliyet Endeksi: Bir önceki aya göre yüzde 1,59, yıllık bazda ise yüzde 28,94 arttı. Bina inşaatında aylık malzeme maliyeti yüzde 2,00, işçilik maliyeti yüzde 0,89 yükselirken; yıllık bazda malzeme yüzde 27,76, işçilik ise yüzde 31,05 artış kaydetti.

• Bina Dışı Yapılar (Altyapı vb.) Maliyet Endeksi: Bir önceki aya göre yüzde 3,46, yıllık bazda ise yüzde 31,68 ile ortalamanın üzerinde yükseldi. Bu grupta aylık malzeme endeksi yüzde 4,95 gibi belirgin bir artış gösterirken, işçilik yüzde 0,55 arttı. Yıllık bazda ise malzeme yüzde 31,65, işçilik yüzde 31,74 oranında artış gösterdi.