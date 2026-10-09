Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre Işıklar Holding, 08.10.2026 tarihinde Borsa İstanbul'dan toplam 619.670 TL tutarında 200.000 adet Çemaş (CEMAS) payı satın aldı.

Gerçekleşen bu işlemle birlikte Işıklar Holding’in Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. sermayesindeki pay oranı yüzde 11,47 seviyesinden yüzde 11,50’ye yükselmiş oldu.

YÜZDE 100 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI YAPILMAYACAK

Borsa İstanbul'da işlem gören CEMAS, geçtiğimiz günlerde sermaye artırımı kararına ilişkin önemli bir değişikliğe gitmişti.

Şirket tarafından 2 Ekim 2026 tarihinde yapılan KAP bildiriminde, daha önce yüzde 100 olarak duyurulan bedelsiz sermaye artırımı oranını, Borsa İstanbul'da oluşan hisse fiyatı dikkate alınarak yüzde 50’ye düşürme kararı aldığını duyurmuştu.

Hisse performansında dalgalı bir seyir izleyen Çemaş (CEMAS), senenin başında 6,82 TL seviyelerine kadar yükselmesinin ardından yıl içerisinde 3 TL bandının altına kadar gerilemişti. Hisseler dünkü seans kapanışını ise 3,11 TL seviyesinden gerçekleştirdi.

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