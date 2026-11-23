Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre ABD'de yerleşik bağlı ortaklık CW Energy USA, Inc. ile yine ABD merkezli bir müşteri arasında güneş enerjisi paneli satışını kapsayan anlaşma sağlandı.

İhracat kapsamında imzalanan sözleşmenin toplam bedeli KDV hariç 1.679.693,75 ABD doları olarak açıklandı.

Söz konusu tutar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kuru üzerinden hesaplandığında KDV hariç yaklaşık 84.844.018,82 TL'ye karşılık geliyor.

Anlaşma çerçevesinde üretilecek güneş enerjisi panellerinin sevkiyat ve teslimat süreçlerinin ise 2027 yılının birinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

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