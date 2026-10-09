Borcunu erken kapatıp tapusunu hemen teslim almak isteyen vatandaşlar için sunulan yüzde 25'lik indirim fırsatında son başvuru tarihi 19 Ekim olarak duyuruldu.

Kampanya yalnızca borcun tamamını kapatabilen alıcıları değil, kısmi ödeme yapmak isteyen vatandaşları da kapsıyor:

• Tam Borç Kapatma: Borç bakiyesinin tamamını peşin ödeyen alıcılar, net yüzde 25 indirim avantajıyla tapularını hemen almaya hak kazanıyor.

• Kısmi Borç Kapatma: Borcun tamamını ödeyemeyenler ise kalan borç tutarının en az yüzde 25'ini yatırdıkları takdirde, ödedikleri bu miktar üzerinden yüzde 25 indirimden faydalanabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İndirim kampanyasından yararlanmak isteyen hak sahiplerinin taşıması gereken kriterler şöyle sıralanıyor:

• Taksit ödemelerinin en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olması,

• Geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması ile içinde bulunulan aya ait taksitin ödenmiş olması,

• Kalan taksit sayısının 12 aydan fazla olması (12 ay ve daha az taksiti kalanlar kampanya dışında tutuluyor).

GEREKLİ BELGELER VE BANKA KREDİSİ DESTEĞİ

Başvurular, gayrimenkul sözleşmesinin imzalandığı ilgili banka şubeleri üzerinden yürütülüyor. Hak sahiplerinin şubeye gitmeden önce yanında bulundurması gereken evraklar şunlar:

• İlgili belediyeden alınacak Emlak Beyan Değeri Belgesi

• Güncel ve geçerli DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Poliçesi

Nakit imkânı bulunmayan alıcılar, sözleşmeli bankalar aracılığıyla konut kredisi kullanarak da indirimden yararlanabilecek.

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu sıfırlayan vatandaşlara tapuları derhal teslim edilecek.

Önemli Hatırlatma: 19 Ekim mesai bitiminden sonra yapılacak borç kapatma veya kısmi ödeme taleplerinde indirim hakkı geçerli olmayacak.