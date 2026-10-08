Güne yüzde 4,83 düşüşle 6,30 TL seviyesinden başlayan ve gün içinde 6,20 TL taban seviyesini test eden hissedeki satış baskısı, şirket yönetiminden gelen üst düzey istifa haberiyle derinleşmişti.

Ancak seansın son saatlerinde devreye giren güçlü kurum alımlarıyla hissedeki yön tamamen tersine döndü.

GÜNÜ YÜZDE 9,97 YÜKSELİŞLE KAPATMAYA HAZIRLANIYOR

Günün ilk yarısında kan kaybetmeye devam eden KTLEV payları, kapanışa doğru Deniz Yatırım önderliğinde gelen yoğun alımlarla tavan kilitledi.

• Gün İçi Taban / Tavan Aralığı: En düşük 6,20 TL, en yüksek 7,28 TL (Tavan).

• Kapanış Fiyatı: Günlük yüzde 9,97 (+0,66 TL) primle 7,28 TL.

• Dev İşlem Hacmi: Hissedeki toplam işlem hacmi 2,68 milyar TL seviyesine ulaşarak seansın en yüksek hacimli tahtalarından biri oldu.

DENİZ YATIRIM TAHTAYI TEK BAŞINA SIRTLADI

Aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre tahtada net alım tarafında ezici bir kurum hakimiyeti görüldü. İlk 5 alıcı kurum toplam 15.055.988 lot (net: 14.565.288 lot) işlem gerçekleştirirken, ortalama maliyet 6,417 TL oldu.

Deniz Yatırım'ın tek başına alım tarafının yarısından fazlasını (yüzde 50,2) oluşturarak sert tahta operasyonunu yönetmesi, panik satışları durdurarak hisseyi doğrudan tavana taşıdı.

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