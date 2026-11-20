Şirket Yönetim Kurulu'nun 20 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, temettü ödemelerinin 15 Aralık 2026 tarihinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan özel durum açıklamasında, kararın şirketin 17 Temmuz 2026 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan yetkilendirme çerçevesinde şekillendiği belirtildi.

Söz konusu Genel Kurul'da; kâr payının tek seferde ödenmesi, kesin dağıtım tarihinin şirketin nakit akışına göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi ve ödeme tarihinin en az 15 gün önceden KAP'ta ilan edilmesi kararlaştırılmıştı.

Bu doğrultuda yasal duyuru süresini de gözeterek takvimi netleştiren Yiğit Akü, tek seferde gerçekleştirilecek nakit kâr payı dağıtımını 15 Aralık 2026 itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına aktaracak.

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