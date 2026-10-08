Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 10 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı’nda 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Ahmet Özcan görevinden ayrıldı.

Özcan’ın, 7 Ekim 2026 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere sunmuş olduğu istifa dilekçesiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden resmen ayrıldığı bildirildi.

Katılımevim yönetimi, söz konusu istifanın ardından kurulda boşalan üyelik için yapılacak yeni görevlendirme veya yasal süreçlere ilişkin detayların önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.