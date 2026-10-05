Ekim ayında kira sözleşmesini yenileyecek birçok kiracı ve ev sahibi için önemli bir gelişme yaşanıyor.

TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu veriler, kiracılar ve ev sahipleri için kira artış oranını belirledi.

Kira artışlarında yasal tavan, tüketici fiyat endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalamasıyla belirleniyor.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ TAVANI YÜZDE 31,49 OLDU

Geçtiğimiz eylül ayında uygulanan kira artış tavanı yüzde 31,79 olmuştu.

Geçen ay boyunca bu oran, sözleşme yenileyen ev sahipleri için üst sınır teşkil etti. Yeni tavan oranı, yüzde 31,49 oldu.

ÖRNEK KİRA HESABI (EKİM 2026)

Ekim ayında sözleşme yenileyecek ve mevcut kirası 20.000 TL olan bir kiracı için yeni dönem hesaplaması şu şekilde yansıyacak:

• Mevcut Kira Tutarı: 20.000 TL

• Kira Artış Oranı: Yüzde 31,49

• Zam Miktarı: 6.298 TL

• Yeni Kira Tutarı: 26.298 TL