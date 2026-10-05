Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), piyasaların merakla beklediği Eylül 2026 enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. TÜFE, yılbaşına göre yüzde 24,32, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,49 arttı.

KONUTTA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 39,99

TÜİK verilerine göre en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubundan gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık fiyat artışı yüzde 27,62, ulaştırmada yüzde 35,10, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda ise yüzde 39,99 olarak gerçekleşti.

Bu grupların yıllık enflasyona katkısı gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,73 puan, ulaştırmada 5,96 puan, konutta ise 4,84 puan oldu.

EĞİTİM FİYATLARI BİR AYDA YÜZDE 14,19 ARTTI

Eylül ayında ana harcama grupları içerisinde en yüksek aylık artış eğitimde görüldü. Eğitim fiyatları bir önceki aya göre yüzde 14,19 yükseldi.

Aylık bazda giyim ve ayakkabıda yüzde 3,98, sigorta ve finansal hizmetlerde yüzde 3,40, ulaştırmada yüzde 2,79 ve konutta yüzde 2,71 artış gerçekleşti.

Gıda ve alkolsüz içecekler ise eylül ayında yüzde 0,20 geriledi. Gıdanın aylık enflasyona katkısı eksi 0,05 puan olurken, ulaştırmanın katkısı 0,49 puan, konutun katkısı ise 0,33 puan olarak hesaplandı.

174 ALT SINIFIN 133'ÜNDE FİYATLAR YÜKSELDİ

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 133'ünde fiyat artışı gerçekleşti. Eylül ayında 35 alt sınıfın endeksinde düşüş görülürken, 6 alt sınıfta herhangi bir değişim yaşanmadı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 29 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç hesaplanan B endeksi, eylülde aylık yüzde 2,01, yıllık yüzde 29,00 arttı.

B endeksindeki artış yılbaşından bu yana yüzde 23,40'a, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 30,80'e ulaştı.

PİYASANIN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Veri öncesinde ekonomistlerin beklentisi eylül ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 2'nin üzerinde gerçekleşmesi, yıllık enflasyonun ise gerilemeye devam etmesi yönündeydi.

AA Finans'ın 20 ekonomistle gerçekleştirdiği beklenti anketinde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 olarak hesaplandı. Tahminler yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında değişti.

Ortalama beklentinin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun ağustostaki yüzde 31,51 seviyesinden yüzde 30,16'ya gerilemesi öngörülüyordu. Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,66 seviyesindeydi.

CNBC-e anketinde de benzer bir tablo ortaya çıkmıştı. 21 ekonomistin katıldığı ankette aylık TÜFE için medyan beklenti yüzde 2,14, yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 30,15 olmuştu.

ENAG YÜZDE 46,61 AÇIKLAMIŞTI

TÜİK verileri öncesinde Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) eylül ayı enflasyon hesaplamasını açıkladı.

ENAG'a göre tüketici fiyatları eylül ayında yüzde 2,10 artarken, yıllık enflasyon yüzde 46,61 olarak hesaplandı. Ağustos ayında ENAG'ın aylık enflasyon hesabı yüzde 2,24, yıllık enflasyon hesabı ise yüzde 49,03 olmuştu.