Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), piyasaların takip ettiği Eylül 2026 E-TÜFE verilerini yayımladı.

ENAG tarafından açıklanan verilere göre, E-TÜFE eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,10 arttı. Son 12 aylık dönemdeki fiyat artışı ise yüzde 46,61 olarak hesaplandı.

ENAG'DA YILLIK ENFLASYON GERİLEDİ

ENAG'ın önceki ay açıkladığı verilere göre ağustos ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 2,24 yükselmiş, yıllık enflasyon ise yüzde 49,03 olarak hesaplanmıştı.

Buna göre aylık enflasyon eylülde yüzde 2,24'ten yüzde 2,10'a gerilerken, yıllık enflasyon da yüzde 49,03'ten yüzde 46,61'e indi.

Yıllık enflasyondaki gerileme böylece 2,42 puan olarak gerçekleşti.

GÖZLER TÜİK ENFLASYON VERİLERİNDE

ENAG'ın eylül ayı verilerinin ardından gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı resmi enflasyon rakamlarına çevrildi.

TÜİK'in Eylül 2026 tüketici enflasyonu verileri saat 10.00'da açıklanacak. ENAG ve TÜİK tarafından açıklanan rakamlar arasındaki fark da piyasaların takip edeceği başlıklardan biri olacak.