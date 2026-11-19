Bankacılık sektöründe bankalar arası dahil toplam mevduat geçen hafta 742 milyar 652 milyon lira artış göstererek 32 trilyon 575 milyar 119 milyon liradan 33 trilyon 317 milyar 771 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde toplam kredi hacmi ise 252 milyar 996 milyon lira artarak 29 trilyon 41 milyar 219 milyon liradan 29 trilyon 294 milyar 215 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KREDİ KARTI BORÇLARI BÜYÜDÜ

13 Kasım haftasında bireysel ve ticari kredi kalemlerindeki gelişmeler şu şekilde kaydedildi:

• Tüketici Kredileri: Haftalık bazda 34 milyar 936 milyon lira artışla 3 trilyon 593 milyar 477 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın 2 trilyon 691 milyar 623 milyon lirasını ihtiyaç, 858 milyar 986 milyon lirasını konut ve 42 milyar 867 milyon lirasını taşıt kredileri oluşturdu.

• Taksitli Ticari Krediler: 168 milyar 604 milyon lira artarak 4 trilyon 618 milyar 703 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

• Bireysel Kredi Kartları: Bankaların bireysel kredi kartı alacakları 70 milyar 677 milyon lira yükselişle 3 trilyon 537 milyar 672 milyon liraya çıktı. Toplam kart borcunun 2 trilyon 220 milyar 7 milyon lirası taksitsiz, 1 trilyon 317 milyar 664 milyon lirası ise taksitli alacaklardan oluştu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR 6,21 TRİLYON LİRAYA ÇIKTI

Sektördeki takipteki alacaklar 13 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 10 milyar 242 milyon lira artarak 1 trilyon 6 milyar 266 milyon liraya yükselirken, bu tutarın 734 milyar 495 milyon liralık kısmı için özel karşılık ayrıldı.

Aynı haftada bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları ise 8 milyar 169 milyon liralık artışla 6 trilyon 217 milyar 960 milyon lira seviyesine ulaştı.