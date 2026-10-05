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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) merakla beklenen eylül ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin Ocak 2027’de alacağı zam oranının ilk önemli virajı dönüldü.

Yılın ikinci yarısına ait 3 aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden cebe koyduğu zam oranı yüzde 5,56 olarak hesaplandı.

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaş artışları, her yıl ocak ve temmuz aylarında geriye dönük 6 aylık enflasyon oranı kadar yapılıyor.

Maaş zammı hesabı değişti: 3 aylık fark belli oldu, Görsel 1

Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin açıklanan verilerle birlikte yeni zam tablosunun ilk yarısı netleşti:

• Temmuz Enflasyonu: Yüzde 1,78

• Ağustos Enflasyonu: Yüzde 1,84

• Eylül Enflasyonu: Yüzde 1,84

• 3 Aylık Toplam Zam Hakkı: Yüzde 5,56

Bu gelişmeyle birlikte emekliler, yılın bitimine 3 veri kala (ekim, kasım ve aralık) yüzde 5,56'lık artışı garantilemiş oldu.

Kesinleşecek nihai zam oranı ise 3 Ocak 2027’de açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuyla birlikte netlik kazanacak.

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YILIN İLK YARISINDA NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

2026 yılının Temmuz döneminde, ilk 6 aylık enflasyon gerçekleşmelerine paralel olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yüzde 17,76 oranında zam yansıtılmıştı.

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MAAŞ HESAPLAMASINDA "KÖK AYLIK" DETAYI

Açıklanan 3 aylık yüzde 5,56'lık fark, emeklilerin doğrudan kök aylıklarına uygulanacak.

En düşük emekli maaşı düzenlemesinin devam edip etmeyeceği ve olası bir refah payı eklemesinin yapılıp yapılmayacağı ise kalan 3 aylık enflasyon verisinin tamamlanmasının ardından TBMM gündemine gelecek.

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