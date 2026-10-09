Şirketin üreticisi konumundaki Şensoy Madeni Eşya ve şirket ortaklarının başvurusunu değerlendiren İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, marka hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi.

GELECEĞİ 2027’DEKİ DURUŞMADA ŞEKİLLENECEK

Mahkemenin verdiği 1 yıllık iflas koruması süresince, şirketin mali süreçlerini denetlemek üzere atanan 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevini sürdürecek.

Seden Mutfak’ın ve üretici firmanın nihai geleceğini belirleyecek kritik duruşma ise 1 Ekim 2027 tarihinde görülecek.

2008’DEN BU YANA 21 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

Sektörde 2008 yılından bu yana aktif olarak üretim ve ticaret yürüten Seden Mutfak; çaydanlık, cezve, çatal-bıçak takımları, tepsi ve şekerlik gibi paslanmaz çelik ürünlerin yanı sıra ahşap, cam, porselen ve plastik mutfak gereçleriyle geniş bir ürün yelpazesine sahip.

Yurt içi pazarının yanı sıra küresel ölçekte de geniş bir ağa sahip olan marka; başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Orta Doğu, Kuzey Afrika, ABD ve Kanada’nın da aralarında yer aldığı yaklaşık 21 ülkeye ihracat gerçekleştiriyordu.

Mali darboğaza giren çelik devinin 1 yıllık kesin mühlet sürecinde finansal yapısını toparlayıp toparlayamayacağı merak konusu.