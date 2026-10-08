Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) hareketli bir seyir izleyen altın piyasasında yükseliş trendi devam ediyor.

Dün günü 6 milyon 489 bin 890 lira seviyesinden tamamlayan standart altın, gün içerisinde oldukça dar bir bantta ancak güçlü bir ivmeyle işlem gördü. Gün içindeki hareketlerde:

• En Düşük Fiyat: 6 milyon 498 bin TL

• En Yüksek Fiyat: 6 milyon 546 bin 1 TL

• Kapanış Fiyatı: 6 milyon 525 bin TL

İŞLEM HACMİNDE 9,3 MİLYAR LİRALIK DEV HACİM

Günün genelinde altındaki toplam işlem hacmi 9 milyar 201 milyon 978 bin 516 TL seviyesinde gerçekleşirken, el değiştiren işlem miktarı ise 1.410,06 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Gümüş ve diğer tüm kıymetli metallerin de dahil olduğu toplam piyasa işlem hacmi ise 9 milyar 391 milyon 31 bin 264 TL düzeyine ulaştı.

Gün boyunca KMKTP'de gerçekleşen alım-satım işlemlerinde en yüksek hacme ulaşan ve piyasayı domine eden 5 kurum sırasıyla şunlar oldu:

• Garanti BBVA

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Albayrak Döviz ve Altın Yetkili Müessese

• Uğuras Kıymetli Madenler

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