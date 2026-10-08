Reuters'ın haberine göre AK Parti tarafından hazırlıkları yürütülen teklifin, 2027 yılı bütçe görüşmelerinin komisyon aşaması başlamadan önce TBMM'ye sunularak yasalaştırılması hedefleniyor.

Finansal sistemden siyasete geniş bir yankı uyandıran ve 17 Eylül itibarıyla tasfiye kararı verilen 131 fonun toplam portföy büyüklüğü yaklaşık 1 trilyon TL (20 milyar dolar) seviyesinde bulunuyor. Söz konusu fonlarda aktif yatırımı bulunan vatandaş sayısı ise 450 bin civarında.

OLAĞAN TASFİYEDE ÖDEMELER BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın TBMM’de yaptığı açıklamaya göre tasfiye sürecinde iki farklı yöntem izlenecek:

• Olağan Tasfiye: Olağan tasfiye sürecini tercih eden fonlarda yatırımcılara yönelik ödemeler bugün itibarıyla başlıyor.

• Olağanüstü Tasfiye: Olağan tasfiyenin mümkün olmadığı karmaşık durumlarda ise süreç, Meclis'e sunulacak 10 maddelik geçici kanun teklifiyle yürütülecek. Bu yöntemle sürecin yönetimi, yetkili kurumların görev tanımları ve ödeme esasları yasal güvenceye alınacak.

KÜÇÜK YATIRIMCIYA ÖNCELİK: 1 MİLYON TL'LİK ARA ÖDEME VE GAYRİMENKUL SATIŞI

Hazırlanan kanun teklifinde öne çıkan ve yatırımcıyı korumayı amaçlayan kritik düzenlemeler şunlar:

• Küçük Yatırımcı Koruması: Hak sahibi kavramı yeniden tanımlanarak mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve küçük yatırımcıların alacaklarına öncelik verilmesi sağlanacak.

• MKK ve Enflasyon Endekslemesi: Fonlara giriş ve çıkış yapılan tutarlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından enflasyona endekslenerek adil bir hesaplama modeliyle netleştirilecek.

• 1 Milyon TL'lik Ara Ödeme: Daha önce açıklanan 1 milyon TL tutarındaki ara ödemelerin hızlıca yapılabilmesi için gerekli yasal altyapı ve sonraki ödeme takvimi kanunla belirlenecek.

• Gayrimenkuller Nakde Çevrilecek: Ödemelerde gerekli likiditeyi sağlamak amacıyla fona ait gayrimenkul gibi varlıklar da kapsama alınacak. Bu varlıkların nasıl nakde çevrileceği ve elde edilen gelirin yatırımcılara dağıtım esasları düzenlenecek.

• Sorumlulardan Tahsilat: Olağanüstü tasfiyede doğan zararların, süreçte sorumluluğu bulunan kişilerden hukuki yollarla tahsil edilmesine yönelik yasal mekanizma kurulacak.

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