Fon soruşturması kapsamında tasfiye sürecine alınan yatırım fonlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeni açıklama geldi. Şimşek, 17 fonun tasfiye işlemlerinin tamamlandığını ve 43 bin fon katılımcısının paralarının 8 Ekim itibarıyla ilgili bankalara transfer edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın TBMM Genel Kurulunda açıkladığı takvim doğrultusunda, A1 Capital, Bulls ve Pardus'a ait 17 fondaki yaklaşık 43 bin yatırımcı için 8 Ekim ilk ödeme günü olarak belirlenmişti.

"ÖNEMLİ ÖLÇÜDE SORUN GİDERİLDİ"

Bakan Şimşek açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

Olağan tasfiye sürecinde olan yedi şirketin üç portföy yönetim şirketi olağan tasfiye kapsamında. Bugün itibariyle bakın TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi.

Dolayısıyla üç önemli portföy yönetim şirketi, bunlar normal tasfiyeye tabi. Gördüğünüz gibi önemli ölçüde sorun giderildi.