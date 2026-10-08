MKK tarafından iletilen hak kullanım verilerine göre 6 Ekim 2026 tarihinde başlayan nakit temettü dağıtım süreci kapsamındaki ödeme kayıtları 8 Ekim 2026 itibarıyla Merkezi Kaydi Sistem'de tamamlanarak yatırımcıların hesaplarına aktarıldı.

Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) tarafından yatırımcılara aktarılan nakit temettüye ilişkin detaylar şu şekilde gerçekleşti:

• Brüt Temettü (Hisse Başı): 0,50 TL

• Net Temettü (Hisse Başı): 0,425 TL

• Hak Kullanım Tarihi: 6 Ekim 2026

• Ödeme Tamamlanma Tarihi: 8 Ekim 2026

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