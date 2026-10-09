Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistikleri, yatırım fonlarına yönelik gelişmelerin ardından yabancı yatırımcıların Türk lirası cinsinden varlıklarda satışlarını sürdürdüğünü ortaya koydu.

18 Eylül ile sona eren haftada zirveye ulaşan fon kriziyle birlikte geçen üç haftada yabancı yatırımcılar, devlet tahvillerinde 1 milyar 8 milyon dolar, özel sektör tahvillerinde ise 826 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Böylece devlet ve özel sektör tahvillerinden toplam çıkış 1 milyar 834 milyon dolara ulaştı.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, yabancı yatırımcıların hisse senetleri dahil TL varlıklardaki toplam net satışı aynı dönemde 1,77 milyar dolar olarak kaydedildi.

YABANCI YATIRIMCI TÜM TL VARLIKLARDA SATIŞ YAPTI

TCMB'nin 2 Ekim ile sona eren haftaya ilişkin verileri, yabancı yatırımcıların hisse senedi, devlet tahvili ve özel sektör tahvillerinin tamamında net satıcı olduğunu gösterdi.

Söz konusu haftada gerçekleşen işlemler şöyle;

Yatırım aracı Net satış Hisse senetleri 189,9 milyon dolar Devlet tahvilleri 484,7 milyon dolar Özel sektör tahvilleri 60 milyon dolar Toplam 734,6 milyon dolar

Yabancı yatırımcılar, son üç haftanın ikisinde hisse senedi satışı gerçekleştirirken bir haftada net alım yaptı.

Ancak tahvil piyasasındaki satışların etkisiyle toplam TL varlık pozisyonundaki net satış 1,77 milyar dolara ulaştı.

Borsa İstanbul'da 2 Ekim sonrasında da devam eden satış baskısı, yabancı yatırımcıların çıkışının sürmüş olabileceğine yönelik değerlendirmeleri beraberinde getirdi. Söz konusu haftanın yabancı yatırımcı işlemleri, TCMB'nin gelecek hafta açıklayacağı verilerle netleşecek.

DÖVİZ MEVDUATLARI ÜÇ HAFTADA 5,22 MİLYAR DOLAR ARTTI

Yabancı yatırımcıların TL varlıklardan çıkış yaptığı dönemde, yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatlarında da artış yaşandı.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 2 Ekim ile sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatları, parite etkisinden arındırılmış olarak 861 milyon dolar yükseldi.

Açıklanan verilere göre;

Gerçek kişilerin yabancı para mevduatı 423 milyon dolar arttı.

Tüzel kişilerin yabancı para mevduatı 428 milyon dolar yükseldi.

Toplam yabancı para mevduatındaki artış 861 milyon dolar oldu.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında son üç haftadır devam eden yükseliş, parite etkisinden arındırılmış olarak 5,22 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde en yüksek haftalık artış, fon krizinin zirveye ulaştığı 18 Eylül ile sona eren haftada gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE DÜŞÜŞ ALTINCI HAFTAYA TAŞINDI

Yabancı yatırımcıların TL varlıklardaki satışları ve yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarındaki artışın yanı sıra TCMB'nin toplam rezervlerindeki gerileme de devam etti.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 Ekim ile sona eren haftada 171,2 milyar dolardan 167,4 milyar dolara geriledi.

Böylece toplam rezervlerdeki düşüş üst üste altıncı haftaya taşınırken, haftalık azalış 3,8 milyar dolar oldu.

Net rezervler ise aynı dönemde 53,4 milyar dolardan 53,8 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezervlerde ise gerileme yaşandı. Önceki hafta 39,9 milyar dolar seviyesinde bulunan swap hariç net rezervler, 37,9 milyar dolara indi.

TCMB rezervlerinde son durum

Rezerv kalemi Önceki hafta 2 Ekim haftası Toplam rezerv 171,2 milyar dolar 167,4 milyar dolar Net rezerv 53,4 milyar dolar 53,8 milyar dolar Swap hariç net rezerv 39,9 milyar dolar 37,9 milyar dolar

Son üç haftalık veriler, yabancı yatırımcıların TL varlıklarda net satış yaptığı, yurt içi yerleşiklerin ise döviz mevduatlarını artırdığı bir döneme işaret etti.

YABANCI SATIŞLARI VE DÖVİZ MEVDUATINDAKİ ARTIŞ NEDEN ÖNEMLİ?

Yabancı yatırımcıların TL varlıklarda satışa yönelmesi ve yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarını artırması, piyasalardaki risk algısı açısından önem taşıyor. Yabancıların tahvil ve hisse senedi satışları, TL cinsinden varlıklara yönelik talebi zayıflatabilirken döviz mevduatlarındaki artış, yerli yatırımcıların tasarruf tercihlerinde yabancı paranın ağırlığının yükseldiğini gösteriyor.

Bu iki gelişmenin aynı dönemde yaşanması, döviz kuru, tahvil faizleri ve Borsa İstanbul üzerindeki olası etkileri nedeniyle önem taşıyor. Özellikle yabancı satışlarının devam etmesi, tahvil faizleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilirken hisse senedi piyasasındaki toparlanmayı da zorlaştırabilir.