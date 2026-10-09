Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos 2026 sanayi üretim verileri, sanayinin alt sektörlerinde farklı bir görünüm ortaya koydu.

Sanayinin önemli bileşenlerinden imalat sanayisinde üretim hem bir önceki aya hem de geçen yılın aynı dönemine göre gerilerken, madencilik ve enerji sektörlerinde üretim artışı yaşandı.

İMALAT SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK YÜZDE 2,5 AZALDI

TÜİK verilerine göre, 2026 yılı ağustos ayında imalat sanayi sektörü üretim endeksi, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,5 azaldı.

Aynı dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretim endeksi yıllık bazda yüzde 1,7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 yükseldi.

AYLIK VERİLERDE DE İMALAT SANAYİSİ GERİLEDİ

Sanayi üretiminin aylık değişimine bakıldığında da imalat sanayisindeki gerileme devam etti.

Ağustos ayında imalat sanayi üretim endeksi, temmuz ayına göre yüzde 1,6 azaldı.

Buna karşılık madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe aylık üretim artışı yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe ise üretim bir önceki aya göre yüzde 3,3 arttı.

SANAYİNİN ALT SEKTÖRLERİNDE SON DURUM

Ağustos 2026 döneminde sanayinin alt sektörlerindeki değişimler şöyle gerçekleşti:

Sektör Yıllık değişim Aylık değişim Madencilik ve taş ocakçılığı +%1,7 +%4,1 İmalat sanayi -%2,5 -%1,6 Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme +%1,3 +%3,3

İMALAT SANAYİSİNDEKİ GERİLEME NEDEN ÖNEMLİ?

İmalat sanayi, Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdam faaliyetlerinde önemli bir yere sahip. Bu nedenle sektörde üretimin hem aylık hem de yıllık bazda azalması, ekonomik faaliyetin seyri açısından yakından izlenen göstergeler arasında bulunuyor.

Madencilik ve enerji sektörlerinde üretim artışı kaydedilmesine karşın imalat sanayisindeki gerileme, sanayinin alt sektörleri arasındaki ayrışmayı ortaya koydu.

Önümüzdeki dönemde açıklanacak sanayi üretim verileri, imalat sektöründeki gerilemenin devam edip etmeyeceğinin değerlendirilmesi açısından önem taşıyacak.