MKK tarafından yapılan bilgilendirmede, 6 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla bakiyeli yatırımcı verilerine kripto varlık bakiyeli yatırımcıların da dahil edildiği bildirildi.

Yatırımcı istatistiklerinde yıllık ve aylık bazda öne çıkan artış oranları şu şekilde gerçekleşti:

• Kayıtlı Yatırımcı Sayısı: Yıllık bazda yüzde 4,43, aylık bazda yüzde 0,33 artış kaydetti.

• Bakiyeli Yatırımcı Sayısı: Yıllık bazda yüzde 23,75 gibi güçlü bir yükseliş gösterirken, aylık bazda yüzde 0,59 arttı.

• Bakiyeli Hesap Sayısı: Eylül sonu itibarıyla 15 milyon 919 bin 821 olarak gerçekleşti. Bu rakam yıllık bazda yüzde 5,48 artışa işaret ederken, aylık bazda yüzde 1,03 oranında gerileme gösterdi.

PAY SENEDİ YATIRIMCISI VE PORTFÖY DEĞERİ DÜŞTÜ

Pay senedi piyasasında ise eylül ayında yatırımcı sayısında ve portföy değerinde kâr satışları ile piyasa koşullarına bağlı olarak geri çekilme yaşandı:

• Pay Senedi Yatırımcı Sayısı: Eylül ayında 6,70 milyon seviyesinde gerçekleşti. Yatırımcı sayısı yıllık bazda yüzde 4,69 artmış olsa da aylık bazda yüzde 1,62 oranında düşüş kaydetti.

• Toplam Portföy Değeri: Pay senedi piyasasının toplam portföy değeri 17,58 trilyon TL oldu. Portföy değeri yıllık bazda yüzde 5,65 artış gösterirken, aylık bazda yüzde 23,26 gibi belirgin bir oranda geriledi.

BİREYSEL VE KURUMSAL YATIRIMCI KIRILIMI

Pay senedi piyasasındaki yatırımcı tabanının bireysel ve kurumsal dağılımı detaylandı:

• Bireysel Yatırımcılar: Bireysel pay senedi yatırımcı sayısı eylül sonunda 6,68 milyon olarak kaydedildi. Yıllık bazda yüzde 4,87 artan bireysel yatırımcıların halka açık paylardaki toplam portföy değeri 2,13 trilyon TL seviyesine geriledi.

• Kurumsal Yatırımcılar: Kurumsal pay senedi yatırımcı sayısı yıllık bazda yüzde 10,14 artışla 14 bin 857’ye ulaştı. Kurumsal yatırımcıların elinde bulundurduğu portföy değeri ise 5,21 trilyon TL olarak gerçekleşti.