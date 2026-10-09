Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların eylül ayında en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Yabancılar, ay boyunca 356,2 milyon dolarlık net hisse alımı gerçekleştirirken, toplam işlem hacmi 93,5 milyar doları aştı. En fazla alım yapılan hisse EREGL olurken, satış listesinin ilk sırasında ASELS yer aldı. İşte yabancı yatırımcıların tercih ettiği ve portföylerinden çıkardığı 40 hisse...

YABANCI YATIRIMCILAR EYLÜLDE HANGİ HİSSELERİ ALDI?

Eylül ayında yabancı yatırımcıların en fazla net alım yaptığı hisse Ereğli Demir Çelik (EREGL) oldu. EREGL'de 189 milyon dolarlık net alım gerçekleşti.

Türk Hava Yolları (THYAO) 156,8 milyon dolarla ikinci, Koç Holding (KCHOL) ise 104,2 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

İlk beşte ayrıca 61,9 milyon dolarlık net alımla Turkcell (TCELL) ve 51 milyon dolarlık net alımla Tüpraş (TUPRS) bulundu.

Yabancıların alım listesinde bankacılık, holding, enerji, telekomünikasyon ve perakende sektörlerinden şirketler yer aldı.

EYLÜL AYINDA YABANCILARIN EN ÇOK ALDIĞI 20 HİSSE

Sıra Hisse kodu Net alım 1 EREGL 189 milyon dolar 2 THYAO 156,8 milyon dolar 3 KCHOL 104,2 milyon dolar 4 TCELL 61,9 milyon dolar 5 TUPRS 51 milyon dolar 6 RGYAS 48,2 milyon dolar 7 YKBNK 45,5 milyon dolar 8 AEFES 33,2 milyon dolar 9 SAHOL 33 milyon dolar 10 TTKOM 31,4 milyon dolar 11 ENKAI 28,3 milyon dolar 12 TEHOL 27,6 milyon dolar 13 CCOLA 22,4 milyon dolar 14 ALKLC 20 milyon dolar 15 MGROS 14,1 milyon dolar 16 ULKER 13,7 milyon dolar 17 TAVHL 11,8 milyon dolar 18 AYGAZ 10,9 milyon dolar 19 ALARK 10,5 milyon dolar 20 ANELE 10,3 milyon dolar

YABANCI YATIRIMCILARIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Yabancı yatırımcıların eylül ayında en fazla net satış gerçekleştirdiği hisse ise ASELSAN (ASELS) oldu. Şirket hisselerinde ay boyunca 132,8 milyon dolarlık net satış kaydedildi.

ASELSAN'ı 108,4 milyon dolarlık net satışla Astor Enerji (ASTOR) ve 43,8 milyon dolarlık net satışla Katılımevim (KTLEV) takip etti.

Listenin devamında SASA Polyester (SASA), Akbank (AKBNK), Efor (EFOR) ve Tera Yatırım (TERA) yer aldı.

Yabancı yatırımcıların satış gerçekleştirdiği hisseler arasında otomotiv, bankacılık, enerji, gayrimenkul ve sanayi sektörlerinden şirketler de bulundu.

EYLÜL AYINDA YABANCILARIN EN ÇOK SATTIĞI 20 HİSSE

Sıra Hisse kodu Net satış 1 ASELS 132,8 milyon dolar 2 ASTOR 108,4 milyon dolar 3 KTLEV 43,8 milyon dolar 4 SASA 39,9 milyon dolar 5 AKBNK 36,6 milyon dolar 6 EFOR 36,6 milyon dolar 7 TERA 34,5 milyon dolar 8 EUPWR 32,6 milyon dolar 9 GESAN 23,4 milyon dolar 10 FROTO 22,6 milyon dolar 11 ISCTR 20 milyon dolar 12 EKGYO 19,2 milyon dolar 13 DMRGD 18,6 milyon dolar 14 TRALT 17,8 milyon dolar 15 TRHOL 17,3 milyon dolar 16 TKFEN 13,3 milyon dolar 17 TURSG 12,7 milyon dolar 18 MANAS 9,3 milyon dolar 19 TOASO 8,9 milyon dolar 20 PETKM 8,2 milyon dolar

YABANCILARIN HİSSE TERCİHLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki alım ve satım işlemleri, piyasadaki sermaye hareketlerinin ve yatırımcı ilgisinin hangi şirketlerde yoğunlaştığını göstermesi açısından önem taşıyor.

Özellikle yüksek tutarlı net alımlar, ilgili hisselerde yabancı yatırımcı talebinin arttığına işaret ederken, net satışlar ise yabancı yatırımcıların söz konusu hisselerdeki pozisyonlarını azalttığını gösteriyor.

Bununla birlikte yabancı yatırımcıların net alım gerçekleştirmesi, ilgili hisse fiyatının mutlaka yükseleceği anlamına gelmiyor. Hisse performansında şirketin finansal sonuçları, piyasa koşulları ve diğer yatırımcıların işlemleri de belirleyici olabiliyor.

Eylül ayında yabancı yatırımcıların toplamda net alıcı konumunda bulunmasına rağmen bazı büyük ölçekli şirketlerde yüksek tutarlı satışlar gerçekleştirmesi, hisse bazında farklılaşan yatırım tercihlerine işaret etti.