Yabancı yatırımcıların Eylül 2026'da Borsa İstanbul'da en çok aldığı ve sattığı 40 hisse açıklandı. EREGL alımda, ASELS satışta ilk sırada yer aldı.
Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların eylül ayında en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Yabancılar, ay boyunca 356,2 milyon dolarlık net hisse alımı gerçekleştirirken, toplam işlem hacmi 93,5 milyar doları aştı. En fazla alım yapılan hisse EREGL olurken, satış listesinin ilk sırasında ASELS yer aldı. İşte yabancı yatırımcıların tercih ettiği ve portföylerinden çıkardığı 40 hisse...
YABANCI YATIRIMCILAR EYLÜLDE HANGİ HİSSELERİ ALDI?
Eylül ayında yabancı yatırımcıların en fazla net alım yaptığı hisse Ereğli Demir Çelik (EREGL) oldu. EREGL'de 189 milyon dolarlık net alım gerçekleşti.
Türk Hava Yolları (THYAO) 156,8 milyon dolarla ikinci, Koç Holding (KCHOL) ise 104,2 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.
İlk beşte ayrıca 61,9 milyon dolarlık net alımla Turkcell (TCELL) ve 51 milyon dolarlık net alımla Tüpraş (TUPRS) bulundu.
Yabancıların alım listesinde bankacılık, holding, enerji, telekomünikasyon ve perakende sektörlerinden şirketler yer aldı.
EYLÜL AYINDA YABANCILARIN EN ÇOK ALDIĞI 20 HİSSE
|Sıra
|Hisse kodu
|Net alım
|1
|EREGL
|189 milyon dolar
|2
|THYAO
|156,8 milyon dolar
|3
|KCHOL
|104,2 milyon dolar
|4
|TCELL
|61,9 milyon dolar
|5
|TUPRS
|51 milyon dolar
|6
|RGYAS
|48,2 milyon dolar
|7
|YKBNK
|45,5 milyon dolar
|8
|AEFES
|33,2 milyon dolar
|9
|SAHOL
|33 milyon dolar
|10
|TTKOM
|31,4 milyon dolar
|11
|ENKAI
|28,3 milyon dolar
|12
|TEHOL
|27,6 milyon dolar
|13
|CCOLA
|22,4 milyon dolar
|14
|ALKLC
|20 milyon dolar
|15
|MGROS
|14,1 milyon dolar
|16
|ULKER
|13,7 milyon dolar
|17
|TAVHL
|11,8 milyon dolar
|18
|AYGAZ
|10,9 milyon dolar
|19
|ALARK
|10,5 milyon dolar
|20
|ANELE
|10,3 milyon dolar
YABANCI YATIRIMCILARIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
Yabancı yatırımcıların eylül ayında en fazla net satış gerçekleştirdiği hisse ise ASELSAN (ASELS) oldu. Şirket hisselerinde ay boyunca 132,8 milyon dolarlık net satış kaydedildi.
ASELSAN'ı 108,4 milyon dolarlık net satışla Astor Enerji (ASTOR) ve 43,8 milyon dolarlık net satışla Katılımevim (KTLEV) takip etti.
Listenin devamında SASA Polyester (SASA), Akbank (AKBNK), Efor (EFOR) ve Tera Yatırım (TERA) yer aldı.
Yabancı yatırımcıların satış gerçekleştirdiği hisseler arasında otomotiv, bankacılık, enerji, gayrimenkul ve sanayi sektörlerinden şirketler de bulundu.
EYLÜL AYINDA YABANCILARIN EN ÇOK SATTIĞI 20 HİSSE
|Sıra
|Hisse kodu
|Net satış
|1
|ASELS
|132,8 milyon dolar
|2
|ASTOR
|108,4 milyon dolar
|3
|KTLEV
|43,8 milyon dolar
|4
|SASA
|39,9 milyon dolar
|5
|AKBNK
|36,6 milyon dolar
|6
|EFOR
|36,6 milyon dolar
|7
|TERA
|34,5 milyon dolar
|8
|EUPWR
|32,6 milyon dolar
|9
|GESAN
|23,4 milyon dolar
|10
|FROTO
|22,6 milyon dolar
|11
|ISCTR
|20 milyon dolar
|12
|EKGYO
|19,2 milyon dolar
|13
|DMRGD
|18,6 milyon dolar
|14
|TRALT
|17,8 milyon dolar
|15
|TRHOL
|17,3 milyon dolar
|16
|TKFEN
|13,3 milyon dolar
|17
|TURSG
|12,7 milyon dolar
|18
|MANAS
|9,3 milyon dolar
|19
|TOASO
|8,9 milyon dolar
|20
|PETKM
|8,2 milyon dolar
YABANCILARIN HİSSE TERCİHLERİ NEDEN ÖNEMLİ?
Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki alım ve satım işlemleri, piyasadaki sermaye hareketlerinin ve yatırımcı ilgisinin hangi şirketlerde yoğunlaştığını göstermesi açısından önem taşıyor.
Özellikle yüksek tutarlı net alımlar, ilgili hisselerde yabancı yatırımcı talebinin arttığına işaret ederken, net satışlar ise yabancı yatırımcıların söz konusu hisselerdeki pozisyonlarını azalttığını gösteriyor.
Bununla birlikte yabancı yatırımcıların net alım gerçekleştirmesi, ilgili hisse fiyatının mutlaka yükseleceği anlamına gelmiyor. Hisse performansında şirketin finansal sonuçları, piyasa koşulları ve diğer yatırımcıların işlemleri de belirleyici olabiliyor.
Eylül ayında yabancı yatırımcıların toplamda net alıcı konumunda bulunmasına rağmen bazı büyük ölçekli şirketlerde yüksek tutarlı satışlar gerçekleştirmesi, hisse bazında farklılaşan yatırım tercihlerine işaret etti.