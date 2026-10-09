Şirketin bildirimine göre Mustafa Mertcan, 9 Ekim 2026 tarihinde DOFRB paylarından 50.000 adet satın aldı.

DOFRB HİSSELERİNDE 3,64 MİLYON TL'LİK ALIM

Pay alım işlemi, hisse başına 72,75 TL ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden gerçekleştirildi.

Böylece Mustafa Mertcan'ın gerçekleştirdiği işlemin toplam büyüklüğü 3 milyon 637 bin 500 TL olarak hesaplandı.

Şirketin KAP açıklamasında yer alan işlem detayları şöyle;

İşlem detayı Tutar Şirket DOF Robotik (DOFRB) İşlemi gerçekleştiren Mustafa Mertcan İşlem tarihi 9 Ekim 2026 Alınan pay 50.000 adet Ağırlıklı ortalama fiyat 72,75 TL Toplam işlem tutarı 3.637.500 TL

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.