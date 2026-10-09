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Borsa İstanbul'da işlem gören DOF Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB), şirket ortağı Mustafa Mertcan tarafından gerçekleştirilen pay alımına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.

Şirketin bildirimine göre Mustafa Mertcan, 9 Ekim 2026 tarihinde DOFRB paylarından 50.000 adet satın aldı.

DOFRB HİSSELERİNDE 3,64 MİLYON TL'LİK ALIM

Pay alım işlemi, hisse başına 72,75 TL ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden gerçekleştirildi.

Böylece Mustafa Mertcan'ın gerçekleştirdiği işlemin toplam büyüklüğü 3 milyon 637 bin 500 TL olarak hesaplandı.

Şirketin KAP açıklamasında yer alan işlem detayları şöyle;

İşlem detayı Tutar
Şirket DOF Robotik (DOFRB)
İşlemi gerçekleştiren Mustafa Mertcan
İşlem tarihi 9 Ekim 2026
Alınan pay 50.000 adet
Ağırlıklı ortalama fiyat 72,75 TL
Toplam işlem tutarı 3.637.500 TL

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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