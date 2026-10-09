Borsa İstanbul'da işlem gören Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni bir iş gelişmesini yatırımcılarıyla paylaştı.

Şirket, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "H.889 Referanslı 154kV (~52,4 km) 1272 MCM İletkenli Korkuteli-Varsak EİH Yenileme (TTFO) İşi" ihalesine katıldığını ve en avantajlı teklifi sunarak birinci olduğunu daha önce açıklamıştı.

TEİAŞ'TAN GESAN'A SÖZLEŞME DAVETİ

GESAN'ın son KAP açıklamasına göre TEİAŞ, söz konusu enerji iletim hattı yenileme işi için şirkete resmi sözleşme davetinde bulundu.

Şirket, kurumla sözleşmenin 10 takvim günü içerisinde imzalanacağını bildirdi.

İŞİN BEDELİ 497,8 MİLYON TL

Yaklaşık 52,4 kilometrelik enerji iletim hattının yenilenmesini kapsayan işin baz bedeli 497 milyon 777 bin 777 TL olarak açıklandı.

Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte GESAN'ın söz konusu projeye ilişkin ihale süreci sözleşme aşamasında tamamlanmış olacak.

Şirketin açıklamasında, sözleşmenin henüz imzalanmadığı ve imza işleminin 10 takvim günü içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi.