Tasarruf finansmanı ve katılım bankacılığı sektöründeki dev ortaklık ve hisse devir sürecine dair resmi onayların 10 Kasım Salı günü tamamlanmasıyla Borsa İstanbul’da güçlü bir tavan serisi başlatan Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) payları, geçen hafta ara verdiği yükselişin ardından sert satış baskısı altında kaldı.

Saat 12.38 itibarıyla KTLEV hisseleri, günlük yüzde 9,87 oranında değer kaybıyla 6,030 TL taban fiyattan işlem görüyor. Gün içi fiyat hareketlerine bakıldığında ise şu tablo öne çıkıyor:

• Açılış Fiyatı: 6,350 TL

• Gün İçi En Yüksek: 6,500 TL

• Gün İçi En Düşük: 6,030 TL

• Anlık Fiyat / Kapanış: 6,030 TL

• İşlem Hacmi: 1,5 milyar TL

YABANCI KURUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ: BOFA ALIMDA, HSBC SATIŞTA

Hissedeki sert düşüş ve yüksek volatilite sırasında yabancı aracı kurumların işlem tercihleri birbirine tamamen zıt bir görünüm sergiledi.

Günün ilk yarısındaki aracı kurum dağılımına göre Bank of America (BofA) net lot bazında en yoğun alım yaptığı hisselerin zirvesine 13,18 milyon lot ile KTLEV'i yerleştirirken, HSBC ise satış tarafındaki en yüksek çıkışını 272 bin lotu aşan net satışla yine Katılımevim paylarında gerçekleştirdi.

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