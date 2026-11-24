Yatırım Finansman, 24 Kasım 2026 tarihinde TSİ 12.10 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde 473 milyon 367 bin TL net satış tarafında yer aldı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerde aracı kurumların alım satım hareketleri takip edilmeye devam ediyor. Yatırım Finansman'ın 24 Kasım tarihli işlem dağılımında SASA, alım tarafında en fazla net lot alınan hisse oldu.

YATIRIM FİNANSMAN'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Yatırım Finansman'ın alım listesinde SASA 14 milyon 235 bin 243 net lotla ilk sırada yer aldı. Hissenin alımlardaki payı yüzde 35,27, ortalama maliyeti ise 1,449 TL olarak kaydedildi.

SASA'yı 5 milyon 447 bin 674 net lotla SYIEGV takip etti. ATRAPV 3 milyon 700 bin lotla üçüncü sırada bulunurken, IHLAS ve PPIURV de ilk beş alım listesinde yer aldı.

Yatırım Finansman'ın en çok net alım yaptığı ilk 5 hisse:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet SASA 14.235.243 35,27 1,449 SYIEGV 5.447.674 13,50 0,01 ATRAPV 3.700.000 9,17 0,01 IHLAS 3.579.994 8,87 0,82 PPIURV 1.665.655 4,13 0,01

Kaynak: ForInvest

YATIRIM FİNANSMAN'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise Türkiye İş Bankası (ISCTR) 6 milyon 810 bin 928 net lotla ilk sırada yer aldı. ISCTR'nin satışlardaki payı yüzde 23,92, ortalama maliyeti 12,574 TL oldu.

SYIEIV 3 milyon 798 bin 243 net lotluk satışla ikinci sırada bulunurken, MERKO 1 milyon 650 bin 49 net lotla üçüncü sıraya yerleşti. BTCIM ve PAHOL da kurumun en fazla satış yaptığı hisseler arasında sıralandı.

Yatırım Finansman'ın en çok net satış yaptığı ilk 5 hisse:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet ISCTR -6.810.928 23,92 12,574 SYIEIV -3.798.243 13,34 0,02 MERKO -1.650.049 5,79 1,023 BTCIM -1.250.889 4,39 1,706 PAHOL -1.011.105 3,55 0,74

Yatırım Finansman'ın işlem dağılımında SASA en fazla alım yapılan hisse olurken, ISCTR satış tarafında ilk sıraya yerleşti. Kurumun söz konusu saat itibarıyla net hacmi eksi 473 milyon 367 bin 488 TL olarak gerçekleşti.

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