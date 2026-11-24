İş Yatırım'ın 24 Kasım 2026 tarihinde TSİ 12.10 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde net hacim 569 milyon 125 bin 174 TL artıda gerçekleşti. Alım tarafında MARTI 13,8 milyon net lotla ilk sırada yer alırken, satış tarafında AOIKEV 6,5 milyon lotla öne çıktı. SASA ise en çok satış yapılan ikinci hisse oldu.

Borsa İstanbul'da aracı kurumların günlük alım satım hareketleri takip ediliyor. İş Yatırım'ın 24 Kasım tarihli işlem dağılımında alım ve satış tarafında öne çıkan hisseler belli oldu.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

İş Yatırım'ın alım listesinde MARTI 13 milyon 864 bin 729 net lotla ilk sırada yer aldı. Hissenin alımlardaki payı yüzde 17,08, ortalama maliyeti ise 0,977 TL olarak kaydedildi.

MARTI'yı 4 milyon 172 bin 77 net lotla KTLEV takip etti. ATIMDV 3 milyon 844 bin 423 net lotla üçüncü sırada bulunurken, BSOKE ve NVIDFV de ilk beş alım listesinde yer aldı.

İş Yatırım'ın en çok net alım yaptığı ilk 5 hisse:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet MARTI 13.864.729 17,08 0,977 KTLEV 4.172.077 5,14 6,169 ATIMDV 3.844.423 4,74 0,081 BSOKE 3.280.241 4,04 6,620 NVIDFV 2.987.374 3,68 0,034

Kaynak: ForInvest

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında AOIKEV 6 milyon 598 bin 82 net lotla ilk sırada yer aldı. Hissenin satışlardaki payı yüzde 4,74, ortalama maliyeti ise 0,038 TL oldu.

SASA 5 milyon 854 bin 964 net lotluk satışla ikinci sıraya yerleşti. SYIFEV 5 milyon 250 bin 1 net lotla üçüncü sırada bulunurken, TBIQOV ve AOIKIV de en çok satış yapılan hisseler arasında yer aldı.

İş Yatırım'ın en çok net satış yaptığı ilk 5 hisse:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet AOIKEV -6.598.082 4,74 0,038 SASA -5.854.964 4,21 1,446 SYIFEV -5.250.001 3,77 0,040 TBIQOV -4.643.760 3,34 0,031 AOIKIV -4.578.173 3,29 0,086

İş Yatırım'ın 24 Kasım TSİ 12.10 itibarıyla işlem dağılımında MARTI en fazla alım yapılan hisse olurken, AOIKEV satış tarafında ilk sırada yer aldı. Kurumun net hacmi 569 milyon 125 bin 174 TL artıda gerçekleşti.