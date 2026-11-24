BofA, gün ortasında -706.799.133 TL net hacim ile satış ağırlıklı bir strateji izledi.

Kurumun net lot bazında en yoğun alım gerçekleştirdiği hisselerin başında 13,18 milyon lot ile Katılımevim (KTLEV) ve 10,62 milyon lot ile İş Bankası (ISCTR) geldi.

BofA’nın saat 12.05 itibarıyla en çok alım yaptığı hisseler, toplam alım içindeki payları ve ortalama maliyetleri şu şekilde sıralandı:

• KTLEV: 13.183.334 net lot (Pay: %18,52 | Ortalama Maliyet: 6,134 TL)

• ISCTR: 10.622.569 net lot (Pay: %14,92 | Ortalama Maliyet: 12,606 TL)

• INFO: 8.248.468 net lot (Pay: %11,59 | Ortalama Maliyet: 0,766 TL)

• MARTI: 6.784.740 net lot (Pay: %9,53 | Ortalama Maliyet: 1,007 TL)

• TUKAS: 3.480.681 net lot (Pay: %4,89 | Ortalama Maliyet: 1,902 TL)

• Diğer: 28.872.343 net lot (Pay: %40,56)

SATIŞ LİSTESİNDE İLK SIRA SASA’NIN

BofA'nın satış tarafındaki işlemlerinde ise 9,12 milyon lotluk net çıkışla SASA Polyester (SASA) öne çıktı.

Kurumun gün ortası itibarıyla en fazla satış yaptığı ilk 5 hisse ve işlem detayları ise şöyle gerçekleşti:

• SASA: -9.124.155 net lot (Pay: %14,25 | Ortalama Maliyet: 1,450 TL)

• SKTAS: -2.877.945 net lot (Pay: %4,49 | Ortalama Maliyet: 1,299 TL)

• ADESE: -2.871.383 net lot (Pay: %4,48 | Ortalama Maliyet: 0,490 TL)

• TRALT: -2.471.586 net lot (Pay: %3,86 | Ortalama Maliyet: 35,151 TL)

• IHLGM: -1.478.339 net lot (Pay: %2,31 | Ortalama Maliyet: 1,764 TL)

• Diğer: -45.214.862 net lot (Pay: %70,61)

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