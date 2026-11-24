Dünkü işlem gününü yüzde 0,24 oranında değer kaybıyla 11.104,38 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni güne 7,04 puanlık (yüzde 0,06) artışla 11.111,42 puandan başladı.

Açılış verilerine göre bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi ise yüzde 0,04 primlenirken; sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 3,32 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda ise ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın Jensen Huang'ı yeniden başkanlık ve CEO görevine getirme kararı pozitif bir rüzgar estirdi.

Yapay zeka odaklı yatırım trendini yeniden canlandıran bu hamle, geçen haftaki sert düşüşlerin ardından özellikle çip üreticisi hisselerinde güçlü yükselişleri tetikledi.

Borsa İstanbul'da ise küresel iyimserliğe karşın saat 11.30 itibarıyla satışlar ağırlık kazandı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puan seviyelerinin direnç, 11.000 ve 10.900 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu vurguluyor.

HANGİ HİSSELERE PARA GİRDİ, HANGİLERİNDEN ÇIKTI?

Saat 11.30 verilerine göre BIST 100 endeksinde en yüksek para girişinin yaşandığı hisse 116,65 milyon TL ile Garanti BBVA (GARAN) olurken, onu 95,54 milyon TL ile Aselsan (ASELS) ve 47,53 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) takip etti.

En fazla para çıkışının görüldüğü hisselerin başında ise 65,89 milyon TL ile Yapı Kredi (YKBNK), 56,25 milyon TL ile Tüpraş (TUPRS) ve 38,42 milyon TL ile Akbank (AKBNK) yer aldı.

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