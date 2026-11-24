Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre yeni oranlar 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Borsa İstanbul A.Ş., endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranı (FDPO) değişikliklerini duyurdu. Açıklamaya göre ALGYO, DURDO, ENERY, HEDEF, IEYHO, INTET, OZYSR ve PSGYO hisselerinin fiili dolaşım oranları yeniden belirlendi.

8 HİSSENİN FİİLİ DOLAŞIM ORANI DEĞİŞTİ

Yapılan düzenlemeyle Alarko GYO'nun fiili dolaşım oranı yüzde 43, Duran Doğan Basım'ın yüzde 28, Enerya Enerji'nin yüzde 17 ve Hedef Holding'in yüzde 16 olarak açıklandı.

Işıklar Enerji Yapı Holding'in fiili dolaşım oranı yüzde 29, İntetra Teknoloji'nin yüzde 20, Ozyasar Tel'in yüzde 25 ve Pasifik GYO'nun yüzde 36 olarak belirlendi.

YENİ ORANLAR 25 KASIM'DA GEÇERLİ OLACAK

Borsa İstanbul tarafından açıklanan yeni fiili dolaşım oranları 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren uygulanacak.

Şirketlerin yeni FDPO oranları şöyle:

Şirket Hisse kodu Yeni FDPO (%) Alarko GYO ALGYO 43 Duran Doğan Basım DURDO 28 Enerya Enerji ENERY 17 Hedef Holding HEDEF 16 Işıklar Enerji Yapı Holding IEYHO 29 İntetra Teknoloji INTET 20 Ozyasar Tel OZYSR 25 Pasifik GYO PSGYO 36

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre söz konusu değişikliklerin tamamı 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerlilik kazanacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.