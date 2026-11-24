Düzenleme, BNP Paribas IBV tarafından ihraç edilen ABD paylarına dayalı varantları kapsıyor.

TEB Yatırım, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, ABD paylarına dayalı varantların işlem sıralarının yurt dışı piyasa tatili nedeniyle 26 Kasım Perşembe günü boyunca kapalı olacağını duyurdu.

TESLA, NVİDİA VE APPLE VARANTLARI DA LİSTEDE

Açıklamaya göre işlem sıraları kapatılacak varantlar, BNP Paribas IBV tarafından ihraç edildi. Listede Tesla, Nvidia, Apple, Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet, Broadcom, Netflix, Coinbase ve Palantir gibi şirketlerin paylarına dayalı varantlar bulunuyor.

Varantların kısa kodları ve dayanak varlıklarına ilişkin ayrıntılar KAP açıklamasında paylaşıldı. İşlem sıraları 26 Kasım 2026 tarihinde tüm gün kapalı olacak.

YATIRIMCILARIN İŞLEM TARİHİNE DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR

TEB Yatırım'ın duyurusunda, söz konusu varantlarda yalnızca belirtilen tarihte işlem yapılmayacağı bildirildi. Yatırımcıların işlem planlarını oluştururken 26 Kasım 2026 tarihindeki piyasa tatilini ve varantların işlem sıralarının kapalı olacağını dikkate alması gerekiyor.

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