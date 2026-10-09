Borsa İstanbul'da iki hisseyi ilgilendiren temerrüt işlemi hakkında açıklama yapıldı. Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük nedeniyle oluşan temerrüt açığının kapatılması amacıyla KGYO ve HUNER paylarında temerrüt alışı gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamaya göre temerrüt alışı, KGYO.TE ve HUNER.TE pay sıralarında yapılacak. İşlemin takası ise 9 Ekim 2026 Cuma günü (Bugün) gerçekleşecek.

KGYO VE HUNER HİSSELERİ İÇİN SATIŞ EMRİ VERİLEBİLECEK

Yapılan duyuruda, piyasa katılımcılarının ilgili pay sıralarına satış emirlerini iletebileceği belirtildi.

Temerrüt alışı işlemi, takas yükümlülüğü kapsamında teslim edilmesi gereken payların temin edilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

PAYLAR TEMİN EDİLEMEZSE NE OLACAK?

Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü'nün 65'inci maddesi uyarınca, teslim edilmesi gereken payların kıymet temerrüdünü takip eden iki iş günü içerisinde piyasadan temin edilememesi halinde nakdi uzlaşı sürecine geçilebiliyor.

Bu durumda alacaklıya teslim edilemeyen payların karşılığı olan bedel ödeniyor.

Açıklamada ayrıca, temerrüdün oluştuğu günkü kıymet alacaklısı üye ile nakdi uzlaşmanın gerçekleştirileceği tarihteki kıymet alacaklısı üyenin farklı olabileceği hatırlatıldı.

TEMERRÜT ALIŞI NE ANLAMA GELİYOR?

Borsada temerrüt alışı, bir piyasa katılımcısının takas tarihinde teslim etmesi gereken hisseleri teslim edememesi nedeniyle oluşan yükümlülüğün kapatılması için gerçekleştirilen alım işlemidir.

Bu işlem, ilgili şirketlerin doğrudan borçlarını ödeyemediği veya finansal sıkıntıya girdiği anlamına gelmez. Temerrüt, pay piyasasındaki takas yükümlülüğünün yerine getirilememesinden kaynaklanır.