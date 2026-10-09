Borsa İstanbul'da eylül ayında yatırım fonlarına yönelik soruşturma ve tasfiye kararlarının ardından sert değer kayıpları yaşayan bazı hisselerde ekim ayının ilk günlerinde güçlü yükselişler görüldü.

Fon soruşturması kapsamında adı geçen kişi ve kurumlarla bağlantılı şirketlerin yanı sıra tasfiye sürecindeki fonlarla ilişkili hisselerde de sert fiyat hareketleri yaşandı.

Eylül ayında art arda taban seviyelerine gerileyen bazı hisseler, ekim ayıyla birlikte peş peşe tavan kapanışları gerçekleştirmeye başladı.

HDFGS VE HEDEF HİSSELERİNDE SERT YÜKSELİŞ

Fon soruşturması sürecinde sert değer kayıpları yaşayan Hedef Grubu hisselerinde de ekim ayında yükseliş görüldü.

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (HDFGS), 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde üç işlem günü üst üste tavan kapanış gerçekleştirdi.

HDFGS, önceki dip seviyesi olan 0,81 TL'den 8 Ekim'deki 1,33 TL kapanışına kadar yüzde 64,2 yükseldi. Hisse 9 Ekim TSİ 12.48 itibarıyla %9,77 yükselişle 1,46 TL bandında seyrediyor.

Hedef Holding (HEDEF) hissesi ise 7,52 TL'den 12,48 TL'ye çıkarak yüzde 66 değer kazandı. HEDEF hissesi 9 Ekim 2026 TSİ 12.48 itibarıyla %9,94 artışla 13,72 TL bandında.

İnfo Yatırım (INFO) hissesi de 0,72 TL'den 1,38 TL'ye yükselerek yüzde 91,7 artış kaydetti. INFO hissesi ise 9 Ekim TSİ 12.48 itibarıyla %7,97 artış ve 1,49 TL ile tavan seviyesine yakın.

Bu oranlar, hisselerin farklı tarihlerdeki dip seviyelerinden 8 Ekim kapanışına kadar olan değişimlerini gösteriyor.

SERT YÜKSELİŞLER ÖNCEKİ KAYIPLARI TELAFİ ETTİ Mİ?

Bazı hisselerde kısa sürede yüzde 60'ı aşan yükselişler yaşanmasına rağmen eylül ayında görülen kayıpların tamamı geri alınmış değil.

Diğer yandan hisselerdeki yükselişler, fon soruşturmasının sonuçlandığı veya ilgili şirketler hakkında herhangi bir hukuki karar verildiği anlamına gelmiyor.

Soruşturmada adı geçen kişilerle ilişkili şirketler ile fon portföylerinde bulunan hisselerin hukuki durumları birbirinden farklılık gösteriyor.

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