Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması kapsamında gönüllü iade ve geri kazanım çalışmalarıyla 95 kişiden 45,36 milyar TL tahsil edildiğini açıkladı. Soruşturmada 638 şüpheli bulunurken 138 kişi tutuklandı, 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Gürlek, ana soruşturma dosyasının omurgasının tamamlandığını ve iddianame yazım aşamasına geçildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde fon piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin ortak basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasındaki son duruma, şüpheliler hakkında uygulanan adli tedbirlere, tahsil edilen tutarlara ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

FON SORUŞTURMASINDA 638 ŞÜPHELİ BULUNUYOR

Soruşturmanın güncel rakamlarını paylaşan Gürlek, toplam 638 şüphelinin bulunduğunu belirterek, bunlardan 138'inin tutuklu olduğunu açıkladı. Gürlek, 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını, 49 şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunduğunu bildirdi.

Mal varlıklarına yönelik tedbirler kapsamında 550 gerçek kişi ve 184 tüzel kişinin mal varlığına el konulduğunu, banka hesaplarının bloke edildiğini ifade etti.

"SORUŞTURMANIN ANA OMURGASI TAMAMLANDI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Gürlek, ana soruşturmanın omurgasının tamamlandığını söyledi.

Soruşturmanın yeni deliller ve itirafçı beyanları doğrultusunda genişleyebileceğine işaret eden Gürlek, SPK'nın suç duyuruları ve yeni isimlerin ortaya çıkması halinde incelemelerin derinleştirileceğini kaydetti.

Gürlek, iddianame yazım aşamasına gelindiğini belirterek, şüphelilerin bir an önce mahkeme önünde yargılanmasını sağlayacak çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

GÖNÜLLÜ İADEYLE 45,36 MİLYAR TL TAHSİL EDİLDİ

Fon soruşturmasında gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında yapılan tahsilatlara ilişkin bilgi veren Gürlek, bugün itibarıyla 95 kişiden toplam 45,36 milyar TL tahsil edildiğini açıkladı.

Bu tutar, 22 Kasım'da açıklanan 85 kişiden 44 milyar 580 milyon TL'lik tahsilatın üzerine çıktı. Böylece açıklanan tahsilat tutarı ve gönüllü iade kapsamında ödeme yapan kişi sayısı artış gösterdi.

YURT DIŞINA ÇIKARILAN 13 MİLYAR TL KARŞILIĞI PARA DONDURULDU

Soruşturma kapsamında yurt dışına aktarılan varlıklara yönelik çalışmalara da değinen Gürlek, yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen toplam 13 milyar Türk lirasına karşılık gelen paranın dondurulduğunu bildirdi.

Söz konusu paranın Türkiye'ye getirilmesi için uluslararası adli iş birliği mekanizmalarının devreye alındığını belirten Gürlek, adli istinabe ve karşılıklı adli iş birliği kapsamında gerekli işlemlerin başlatıldığını söyledi.

SERMAYE PİYASASI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK HAZIRLIĞI TAMAMLANDI

Fon piyasalarında benzer sorunların yeniden yaşanmaması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören düzenlemeye ilişkin de açıklama yapan Gürlek, 11. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda önemli kararlar alındığını belirtti.

Gürlek, önceki kurul çalışmalarına dayanarak hazırlanan kanuni düzenleme taslağının hazırlıklarının tamamlandığını ve taslağın yasalaşması için ilgili sürecin başlatıldığını açıkladı.

Düzenlemenin yatırımcı haklarının korunmasını, sermaye piyasalarında istikrarın sürdürülmesini ve kötü niyetli işlemlere karşı cezai yaptırımların netleştirilmesini amaçladığını ifade etti.

Kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesi halinde sermaye piyasalarında otokontrol sisteminin güçlendirilmesinin ve yatırımcıların haklarının güvence altına alınmasının hedeflendiğini kaydetti.

"İYİ NİYETLİ YATIRIMCI İLE MANİPÜLASYON YAPANI AYIRT EDİYORUZ"

Soruşturmanın yürütülmesinde iyi niyetli yatırımcılarla manipülasyon yapan kişilerin birbirinden ayrılmasına önem verdiklerini vurgulayan Gürlek, adli tedbirlerin her şüpheli yönünden dosyadaki mevcut deliller ve kanuni şartlar çerçevesinde uygulandığını söyledi.

Devletin süreci titizlikle yürüttüğünü belirten Gürlek, sorumluların kim olduğuna bakılmaksızın hukuk çerçevesinde gereken adımların atılacağını ifade etti.

Gürlek, soruşturmanın yeni deliller doğrultusunda devam edeceğini ve iddianame hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.