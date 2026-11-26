Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunun gündemindeki fon meselesine ilişkin bugün ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantının saat 19.00'da başlaması planlanıyor.

FON SORUŞTURMASINDA GELİNEN SON NOKTA AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda düzenlenecek toplantıda Yılmaz, Gürlek ve Şimşek'in fon meselesine ilişkin gelinen son aşamayı kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Ortak açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve iki bakan, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

FON SORUŞTURMASINDA NELER OLMUŞTU?

Eylül 2026'da sermaye piyasalarında bazı yatırım fonları üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ilişkin iddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar genişletildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül'de 455 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar verdi. Süreç içerisinde fon yöneticileri, finans kuruluşlarının yöneticileri ve kamu görevlileri hakkında adli işlemler başlatıldı.

91 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 22 Kasım'da yaptığı açıklamaya göre, örgütlü nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmalarda 632 şüpheli bulunuyor.

Soruşturmalar kapsamında 91 şirkete kayyım atanarak yönetimleri TMSF'ye devredilirken 181 tüzel kişi ve 551 gerçek kişinin mal varlıklarına el konuldu, banka hesapları donduruldu.

44,58 MİLYAR TL GERİ ALINDI

Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 85 kişiden toplam 44 milyar 580 milyon TL tahsil edildi. Ayrıca dokuz ülkede yaklaşık 13 milyar TL değerinde varlık donduruldu. Söz konusu varlıkların TMSF bünyesindeki fon hesabına aktarılması için uluslararası adli süreçler başlatıldı.

KAVCIOĞLU 11 KASIM'DA GÖREVDEN AFFINI İSTEMİŞTİ! SORUŞTURMA İZNİ ÇIKTI

Şahap Kavcıoğlu, kendisi ve BDDK hakkında gündeme gelen iddiaların ardından 11 Kasım'da görevinden affını istemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Kasım'da Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurmuştu. Bakanlık Teftiş Başkanlığı tarafından yürütülen ön incelemenin ardından bugün soruşturma izni verildi.

FON YATIRIMCILARINA 161 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında ilk ara ödemeler 30 Ekim 2026 tarihinde başladı. 13 Kasım itibarıyla olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 119 fonda bulunan 444 bin 893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 milyar TL ayni ve nakdi ödeme yapıldı.

ARA ÖDEMELERDE GÖZLER 27 KASIM'A ÇEVRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 24 Kasım'da gerçekleştirilen 11. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 1 milyon TL'ye kadar olan ara ödemelerin son kısmının 27 Kasım Cuma günü tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu.

Öte yandan sermaye piyasası suçlarına yönelik cezaların artırılmasını öngören kanun değişikliği taslağının hazırlıklarının da tamamlandığı bildirildi.