Fon soruşturması kapsamında 5 Kasım'da tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsi tedbiriyle tahliyesine karar verildi.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 19 gün önce tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsi tedbiriyle tahliye edilmesine karar verildi.
TUTUKLULUĞA YAPILAN İTİRAZ SONUÇLANDI
Sözcü TV Muhabiri Ceylan Sever'in aktardığı bilgilere göre, Kaya'nın tutukluluğuna ilişkin mahkemeye yapılan itiraz sonucunda ev hapsi tedbiriyle tahliye kararı verildi.
Kaya, 19 gün cezaevinde kaldı.
FATMA BETÜL SAYAN KAYA NEDEN TUTUKLANMIŞTI?
Fon soruşturması kapsamında hakimliğe sevk edilen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, 5 Kasım 2026'da "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.