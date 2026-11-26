Küresel altın piyasasında merkez olma yarışı Asya-Pasifik bölgesinde yeni bir boyut kazandı.

Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni tesis, her biri 12,4 kilogram ağırlığında olan yaklaşık 8 bin adet standart büyük altın külçesini aynı anda muhafaza edebilecek kapasiteye sahip.

Bu yatırımla mevcut saklama gücünü artıran banka hem kurumsal müşterilerine hem de özel bankacılık kolu Bank of Singapore bünyesindeki yatırımcılara sunduğu fiziki altın hizmetlerini genişletmeyi hedefliyor.

OCBC ayrıca fiziki saklamanın yanı sıra altına dayalı yatırım ve riskten korunma enstrümanlarını da farklı yatırımcı segmentlerine sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

SİNGAPUR’UN "BÖLGESEL MERKEZ" VİZYONU GÜÇLENİYOR

Altın fiyatlarındaki son dönem dalgalanmalarına rağmen değerli metale olan ilgide kalıcı bir düşüş beklemeyen Singapur, altyapı yatırımlarıyla bölgenin en kritik altın ticaret üslerinden biri olmayı amaçlıyor.

Ülkenin finansal düzenleyicisi Singapur Para Otoritesi (MAS) de kasım ayında attığı adımla yabancı merkez bankaları, devlet kurumları ve uluslararası kuruluşlara yönelik altın rezervi saklama hizmetini devreye almıştı.

Bu sistem sayesinde uluslararası kurumlar, Asya işlem saatleri içerisinde doğrudan piyasa likiditesine erişim sağlayabiliyor. Öte yandan, sektör testleri tamamlanan Singapur tezgah üstü (OTC) altın takas altyapısının 2027 yılında tam kapasiteyle faaliyete geçmesi planlanıyor.

Kurulacak bu yeni takas sisteminin kurucu üyeleri arasında OCBC’nin yanı sıra J.P. Morgan ve DBS gibi küresel devlerin dahil olduğu altı banka yer alıyor.

HONG KONG’DAN 2027 HAMLESİ

Singapur’un bu hamlesine karşılık bölgesel finans merkezindeki en büyük rakibi Hong Kong da altın piyasasındaki ağırlığını korumak ve artırmak için düğmeye bastı.

Hong Kong yönetimi, 2027 yılının ilk çeyreğinde altın işlemleri için merkezi bir takas ve mutabakat sistemi kurmayı hedefliyor.

Planlanan yeni yapıyla birlikte altına dayalı finansal ürün yelpazesinin genişletilmesi ve hem Çin ana karasındaki yatırımcılara hem de uluslararası piyasa aktörlerine tek bir merkez üzerinden entegre hizmet verilmesi amaçlanıyor.

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